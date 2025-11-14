Un week-end à l'est, 9e éd. : Bucarest (Paris)

Du 18 novembre au 1er décembre, le festival pluridisciplinaire Un Week-end à l’Est met Bucarest à l’honneur dans le Quartier Latin.

Créé en 2016 par Vera Michalski-Hoffmann et Brigitte Bouchard, le festival Un Week-end à l’Est invite chaque année à explorer la vitalité culturelle d’une grande métropole d’Europe de l’Est à travers ses écrivains, cinéastes, artistes et penseurs. Après Varsovie, Kiev, Budapest, Odessa, Tbilissi ou encore Erevan, cette 9ᵉ édition met à l’honneur Bucarest, capitale de la Roumanie.

Découvrir le détail du programme…