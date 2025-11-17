III Congreso Internacional Políticas y narrativas del cuerpo (virtual)

El Congreso Internacional Políticas y narrativas del cuerpo tiene como objetivo abrir un diálogo interdisciplinar teniendo en cuenta las múltiples formas de pensar, representar, encarnar y escribir la corporalidad particularmente en contextos contemporáneos. Las políticas creadas en torno al cuerpo generan narrativas, discursos y poéticas variadas, disidentes, irreverentes y complejas.

En este sentido, el Congreso tiene como finalidad convocar estudios sobre el cuerpo y sus respectivas políticas y narrativas desde perspectivas que incluyan la mirada interdisciplinaria. Confluyen de este modo, diferentes disciplinas de las ciencias humanas, sociales y artísticas para pensar transversalmente la corporalidad.

Primera circular…