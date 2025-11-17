Agenda
Événements & colloques
Relire Claire de Duras

Publié le par Andrea Del Lungo

Colloque d’agrégation

Sorbonne Université (CELLF) et Sorbonne Nouvelle (CRP19)

Responsables : Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy

Entrée libre avec inscription préalable
 à l’adresse suivante : aief.inscription@gmail.com">aief.inscription@gmail.com

 

PROGRAMME

Vendredi 5 décembre 2025

Amphithéâtre Cauchy

Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, escalier F, 3e étage

 

16h00    Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy

Ouverture

Séance I

Sous la présidence de Fabienne Bercegol

16h20 Margaret Cohen (Stanford University)

« Who has the right to tragedy? »

 

17h10 Marie-Bénédicte Diethelm (Sorbonne Université)

« Ourika : on ne naît pas noire, on le devient »

 

18h00 Silvia Lorusso (Université Aldo Moro-Bari)

« L’interdit intériorisé. Les victimes prédestinées selon Claire de Duras »

 

Samedi 6 décembre matin

Amphithéâtre Descartes

Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, rez-de-chaussée

 

Séance II

Sous la présidence de Michel Delon

9h30    Bertrand Marquer (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)

« “Hélas répondit-elle, ce sont des folies !” : raisons manquantes dans Ourika, Édouard et Olivier »

 

10h00 Clara de Courson (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)

« “Je me vis négresse”. Déclinaisons stylistiques de l’identité personnelle dans les romans de Claire de Duras »

 

10h30  Discussion

 

Séance III

Sous la présidence de Xavier Bourdenet

11h00  Fabienne Bercegol (Université Toulouse Jean Jaurès)

« Une stratégie littéraire : l’écriture de l’émotion chez Claire de Duras »

 

11h30  Florence Filippi (Université de Rouen Normandie)

« Voir sans être vu : invisibilité contrainte et effacement consenti dans l’œuvre romanesque de Claire de Duras »

 

12h00  Jérémy Naïm (Université de Picardie-Jules Verne)

« L’espace du dire. Sphère publique et sphère privée dans Ourika, Édouard et Olivier de Claire de Duras »

 

12h30  Discussion

  

Samedi 6 décembre après-midi

Amphithéâtre Descartes

 

Séance IV
Sous la présidence d’Andrea Del Lungo

14h15  Michel Delon (Sorbonne Université)

« Le cours du temps »

 

14h45  Olivier Ritz (Université Paris Cité)

« Le temps de l’histoire dans les romans de Claire de Duras »

 

15h15  Discussion

 

Séance V

Sous la présidence d’Éléonore Reverzy

15h45  Marie Baudry (Université de Lorraine, Nancy)

« Utopie et principe de réalité dans les romans de Claire de Duras »

 

16h15  Laurence Guellec (Nantes Université)

« Romans du secret, publicité des romans »

 

16h45  Discussion

Fin du colloque