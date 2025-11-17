Relire Claire de Duras

Colloque d’agrégation

Sorbonne Université (CELLF) et Sorbonne Nouvelle (CRP19)

Responsables : Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy

Entrée libre avec inscription préalable (pour assurer l’accès aux locaux de la Sorbonne)

aief.inscription@gmail.com

PROGRAMME

Vendredi 5 décembre 2025

Amphithéâtre Cauchy

Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, escalier F, 3e étage

16h00 Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy

Ouverture

Séance I

Sous la présidence de Fabienne Bercegol

16h20 Margaret Cohen (Stanford University)

« Who has the right to tragedy? »

17h10 Marie-Bénédicte Diethelm (Sorbonne Université)

« Ourika : on ne naît pas noire, on le devient »

18h00 Silvia Lorusso (Université Aldo Moro-Bari)

« L’interdit intériorisé. Les victimes prédestinées selon Claire de Duras »

Samedi 6 décembre matin

Amphithéâtre Descartes

Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, rez-de-chaussée

Séance II

Sous la présidence de Michel Delon

9h30 Bertrand Marquer (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)

« “Hélas répondit-elle, ce sont des folies !” : raisons manquantes dans Ourika, Édouard et Olivier »

10h00 Clara de Courson (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)

« “Je me vis négresse”. Déclinaisons stylistiques de l’identité personnelle dans les romans de Claire de Duras »

10h30 Discussion

Séance III

Sous la présidence de Xavier Bourdenet

11h00 Fabienne Bercegol (Université Toulouse Jean Jaurès)

« Une stratégie littéraire : l’écriture de l’émotion chez Claire de Duras »

11h30 Florence Filippi (Université de Rouen Normandie)

« Voir sans être vu : invisibilité contrainte et effacement consenti dans l’œuvre romanesque de Claire de Duras »

12h00 Jérémy Naïm (Université de Picardie-Jules Verne)

« L’espace du dire. Sphère publique et sphère privée dans Ourika, Édouard et Olivier de Claire de Duras »

12h30 Discussion

Samedi 6 décembre après-midi

Amphithéâtre Descartes

Séance IV

Sous la présidence d’Andrea Del Lungo

14h15 Michel Delon (Sorbonne Université)

« Le cours du temps »

14h45 Olivier Ritz (Université Paris Cité)

« Le temps de l’histoire dans les romans de Claire de Duras »

15h15 Discussion

Séance V

Sous la présidence d’Éléonore Reverzy

15h45 Marie Baudry (Université de Lorraine, Nancy)

« Utopie et principe de réalité dans les romans de Claire de Duras »

16h15 Laurence Guellec (Nantes Université)

« Romans du secret, publicité des romans »

16h45 Discussion

Fin du colloque