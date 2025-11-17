Relire Claire de Duras
Colloque d’agrégation
Sorbonne Université (CELLF) et Sorbonne Nouvelle (CRP19)
Responsables : Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy
Entrée libre avec inscription préalable (pour assurer l’accès aux locaux de la Sorbonne)
à l’adresse suivante : aief.inscription@gmail.com">aief.inscription@gmail.com
PROGRAMME
Vendredi 5 décembre 2025
Amphithéâtre Cauchy
Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, escalier F, 3e étage
16h00 Andrea Del Lungo et Éléonore Reverzy
Ouverture
Séance I
Sous la présidence de Fabienne Bercegol
16h20 Margaret Cohen (Stanford University)
« Who has the right to tragedy? »
17h10 Marie-Bénédicte Diethelm (Sorbonne Université)
« Ourika : on ne naît pas noire, on le devient »
18h00 Silvia Lorusso (Université Aldo Moro-Bari)
« L’interdit intériorisé. Les victimes prédestinées selon Claire de Duras »
Samedi 6 décembre matin
Amphithéâtre Descartes
Entrée par le 17 rue de la Sorbonne, rez-de-chaussée
Séance II
Sous la présidence de Michel Delon
9h30 Bertrand Marquer (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)
« “Hélas répondit-elle, ce sont des folies !” : raisons manquantes dans Ourika, Édouard et Olivier »
10h00 Clara de Courson (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)
« “Je me vis négresse”. Déclinaisons stylistiques de l’identité personnelle dans les romans de Claire de Duras »
10h30 Discussion
Séance III
Sous la présidence de Xavier Bourdenet
11h00 Fabienne Bercegol (Université Toulouse Jean Jaurès)
« Une stratégie littéraire : l’écriture de l’émotion chez Claire de Duras »
11h30 Florence Filippi (Université de Rouen Normandie)
« Voir sans être vu : invisibilité contrainte et effacement consenti dans l’œuvre romanesque de Claire de Duras »
12h00 Jérémy Naïm (Université de Picardie-Jules Verne)
« L’espace du dire. Sphère publique et sphère privée dans Ourika, Édouard et Olivier de Claire de Duras »
12h30 Discussion
Samedi 6 décembre après-midi
Amphithéâtre Descartes
Séance IV
Sous la présidence d’Andrea Del Lungo
14h15 Michel Delon (Sorbonne Université)
« Le cours du temps »
14h45 Olivier Ritz (Université Paris Cité)
« Le temps de l’histoire dans les romans de Claire de Duras »
15h15 Discussion
Séance V
Sous la présidence d’Éléonore Reverzy
15h45 Marie Baudry (Université de Lorraine, Nancy)
« Utopie et principe de réalité dans les romans de Claire de Duras »
16h15 Laurence Guellec (Nantes Université)
« Romans du secret, publicité des romans »
16h45 Discussion
Fin du colloque