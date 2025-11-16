Crime et société(s) dans les romans de Balzac. Deuxième séance du séminaire Balzac (GIRB), avec Lauren Bentolila (Université Toulouse Jean Jaurès)

La deuxième séance du séminaire Balzac du GIRB, consacré en 2025-2026 aux asocialités balzaciennes, aura lieu le vendredi 5 décembre 2025 de 14h à 17h à la Bibliothèque Seebacher de l'Université Paris Cité (Grands Moulins, 5 rue Thomas Mann, 75013, bâtiment A, 2e étage).

Lauren Bentolila (Université Toulouse Jean Jaurès) proposera une communication intitulée :

"Crime et société(s) dans les romans de Balzac"

Le séminaire peut également être suivi en ligne via Zoom. Le lien et le code de connexion seront communiqués prochainement.

La journée d'études conclusive aura lieu le 19 juin 2026 à la Maison de Balzac (Paris 16e). Voici l'argumentaire : https://www.fabula.org/actualites/129528/en-dehors-de-la-vie-commune-asocialites-balzaciennes.html