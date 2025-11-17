Interrogations éthiques et quête identitaire dans la littérature plurilingue. Atelier dans le cadre du 11e Congrès de la Société européenne de littérature comparée Université de Leeds, 24-28 août 2026

Interrogations éthiques et quête identitaire dans la littérature plurilingue

Atelier coordonné par Caroline FISCHER (Pau) et Antonella IPPOLITO (Potsdam)

Dans le cadre du 11e Congrès de la Société européenne de littérature comparée à Université de Leeds

La littérature plurilingue interroge de manière très particulière l’identité de ceux qui la produisent et leur lien à une, voire plusieurs communautés. Nous entendons par littérature plurilingue des œuvres littéraires publiées par des auteures et autrices qui écrivent dans plus d’une langue ou, du moins, dans une langue autre que leur langue première. Par ce choix d’une autre langue – donc d’une manière seconde de concevoir et de s’approprier le monde – pour créer une œuvre de fiction, ces auteurs et autrices participent à une certaine hybridation de leur propre identité, hybridation qui peut aussi être en rapport avec leurs expériences migratoires.

Dans ce cadre, on observe que de nombreux textes plurilingues représentent des « écritures de vie », ce qui soulève, entre autres, la question du rapport affectif à la langue.

La langue (ou les langues) adoptée(s) contribue(nt) très largement à l’insertion des œuvres et de ceux et celles qui les publient dans une communauté spécifique, qui peut être définie par les paramètres politiques ou langagiers. L’hospitalité des littératures considérées comme « nationales » face à ces textes mène à des processus de réception spécifiques, auxquels participe la pratique de l’autotraduction ou son refus par les écrivains et écrivaines plurilingues.

Dans cet atelier, nous analyserons ces différents aspects qui reflètent le lien étroit entre création littéraire plurilingue et interrogations éthiques.

Les langues de cet atelier seront aussi bien le français que l’anglais.

Merci d'adresses votre proposition d'environs 200 mots avec une courte notice bio-bibliographique à caroline.fischer@univ-pau.fr et à antonella.ippolito@uni-potsdam.de avant le 28 novembre 2025.