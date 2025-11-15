Le "Questionnaire de Bolaño", avec Anne F. Garreta, par Emmanuel Boujou (en-attendant-nadeau.fr)

À lire sur en-attendant-nadeau.fr :

Anne F. Garréta : « exercer le muscle syntaxique et le nerf sémantique »

par Emmanuel Bouju, le 15 novembre 2025.

Régulièrement, EaN interroge un écrivain d’une manière originale, suivant son désormais bien connu « Questionnaire de Bolaño ». Alors que Sphinx, roman interlope, vient d’être réédité cet été, l’écrivaine Anne F. Garréta, qui dans ses romans déconstruit et diffracte avec génie les identités, se prête à l’exercice.

Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit ?

Oy.

Quelle est la différence entre ce mot et le mot « écrivain » ?

Rien en commun (aucune lettre, aucun phonème). Oy est évidemment plus utile qu’écrivain. C’est sans comparaison. On peut l’appliquer à toute situation, ordinaire ou extraordinaire, et il est toujours pertinent, et même aigu. Par exemple : Écrivain ? Oy ! – Le foot ? Oy ! – Le dérèglement climatique ? Oy ! – Ce Corton Bressandes 2001… Oy !

Qu’est-ce que la littérature française ?

Un monument étatique que tout écrivain digne de ce nom se doit de faire sauter à l’explosif à la première occasion pour en libérer les fragments encore vifs avant leur momification terminale.

Marcel Proust, Claude Simon ou Annie Ernaux ?

Marcel Proust, sans hésiter, quel que soit mon respect pour Simon et Ernaux. Proust me procure les sensations les plus rares : des joies sauvages. […]

