Nouveau site de la revue Atlantide

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Atlantide, revue rattachée au laboratoire LAMO (Littératures antiques et modernes, UR 4276), vient d’intégrer la plateforme d’édition Pergola : https://atlantide.pergola-publications.fr/

Grâce à cette pépinière de revues du Grand Ouest en libre accès, vous pouvez découvrir sa nouvelle interface, l’ensemble des parutions depuis 2014 ainsi que les prochains numéros à paraître.

Dernier sommaire en date :

Atlantide, 16 | 2025 Échanges intellectuels, dynamiques transnationales. France/Italie, 1945-1980

Sous la direction de Vittoriano Gallico et Jessy Simonini