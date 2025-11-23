Face au "monde littéraire machiste". Le Questionnaire de Bolaño avec Krisztina Tóth, par Emmanuel Bouju (laviedesidees.fr)

Face au "monde littéraire machiste". Le Questionnaire de Bolaño avec Krisztina Tóth

par Emmanuel Bouju

Réponses radicales de la célèbre romancière Krisztina Tóth à notre « Questionnaire de Bolaño ».

Quel est le premier mot qui vous vient à l’esprit ?

Le temps.

Quelle est la différence entre ce mot et le mot « écrivain » ?

Un écrivain n’en a jamais assez.

Qu’est-ce que la littérature hongroise ?

Un beau cristal resplendissant. Si vous le trouvez, il vous saisit d’éblouissement.

Krasznahorkai, Esterházy ou Kertész ?

Si la question n’était pas aussi éhontément machiste, je serais heureuse d’y répondre.

Que pensez-vous de la « littérature mondiale » ?

Il est bon de s’y baigner, elle est large et bienfaisante, comme la mer.

Emily Dickinson, Kafka ou Kae Tempest ?

Kafka, sans aucun doute.

Bowie, les Rolling Stones ou Tom Waits ?

Allez vous faire foutre : Patti Smith.

Quel est le meilleur roman de Péter Esterházy ? Et de László Krasznahorkai ?

Vous pourriez au moins écrire « à votre avis » ! De Péter Esterházy : Les verbes auxiliaires du cœur (A szív segédigéi). Et de László Krasznahorkai : Tango de Satan (Sátántangó).

Si vous l’aviez connu, qu’auriez-vous dit à Borges ?

Que j’aimerais pouvoir dessiner quelque chose qui soit comme ses textes. […]

