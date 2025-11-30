Annie Ernaux en d’autres mots. Documentaire de Claire Simon (France5.

En filmant patiemment les réactions de lycéens, d’ici ou d’ailleurs, découvrant l’œuvre d’Annie Ernaux, la cinéaste Claire Simon ravive, au présent, l’impact et la force des mots de la prix Nobel de littérature.

Mercredi 3 décembre à 21.05 sur France 5.

On ne compte plus, depuis qu’Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature en 2022, le nombre de documentaires dédiés à l’écrivaine (à l’instar du passionnant Je suis née quelque part diffusé sur France 5). Dans Écrire la vie, la cinéaste Claire Simon (Apprendre, Gare du Nord, Notre corps) renouvelle l’exercice en optant pour un choix original, pour le moins radical : raconter Annie Ernaux à travers les mots de celles et ceux qui la découvrent et l’enseignent.

Fidèle à son esthétique documentaire, toute d’observations patientes et de longs plans saisis sur le vif, la réalisatrice s’immisce dans les couloirs des lycées, de Franconville à Villefranche-sur-Saône en passant par Sarcelles ou même Cayenne, pour capter lectures, conversations, interrogations, révélations, digressions.

Comment les adolescents d’aujourd’hui s’emparent-ils des écrits d’Annie Ernaux ? Comment sa fameuse « écriture plate » est-elle reçue par cette génération ? Comment ses récits intimes, radiographie sans fard de la condition féminine de la seconde moitié du XXe siècle, résonnent-ils avec les incertitudes, les indignations, les espoirs de la jeunesse actuelle ? Lire la suite…

