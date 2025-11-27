Base de français médiéval : éditions numériques de Gossuin de Metz, Laurent de Premierfait et des Quinze joies de mariage

Publication sur le Portail de la Base de français médiéval de trois nouvelles éditions numériques originales :

- Gossuin de Metz, Image du monde, texte édité par Naomi Kanaoka en collaboration avec Céline Guillot-Barbance et Alexei Lavrentiev, Lyon, ENS de Lyon, 2025 : http://catalog.bfm-corpus.org/ImMondePrK.

- Laurent de Premierfait, Des cas des nobles hommes et femmes, livre 6, édité par Céline Guillot-Barbance en collaboration avec Alexei Lavrentiev, Lyon, ENS de Lyon, 2025 : http://catalog.bfm-corpus.org/LaurPremCas2Gu.

- Quinze joies de mariage, texte édité par Naomi Kanaoka en collaboration avec Céline Guillot-Barbance et Alexei Lavrentiev, Lyon, ENS de Lyon, 2025, sur la base de l'édition imprimée établie par Michèle Guéret-Laferté, Sylvain Louis et Camille Mira, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2009 : http://catalog.bfm-corpus.org/QJoyesKa.

Ces trois nouvelles éditions numériques suivent les mêmes principes que l’édition de la Queste del saint Graal et de la Vie de saint Alexis. Elles comportent une version normalisée du texte, une version diplomatique, les images des manuscrits et un apparat critique. Les versions normalisées de l’Image du monde et des Quinze joies de mariage déjà intégrées au corpus BFM2022 seront mises à jour dans la prochaine version du corpus BFM (2026) et le Des cas des nobles hommes et femmes sera également ajouté.

Contact : bfm [at] ens-lyon [point] fr