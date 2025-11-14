Podcast Thalim s'anime ! Épisode IV - L'imaginaire du Sahara en littérature, avec Adrien Bodiot

Dans ce quatrième épisode, Peggy Cardon reçoit Adrien Bodiot dont la thèse explore la manière dont la littérature en français, de 1845 à 1937, a façonné l’imaginaire du Sahara à l’époque coloniale. En un siècle, le désert passe d’un territoire méconnu à un espace parcouru, cartographié et occupé. Peggy et Adrien interrogent les grandes lignes de force de cet imaginaire saharien, entre récits de voyage et fictions qui construisent - et parfois contestent - la vision coloniale du désert.