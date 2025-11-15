"Chronique" : une nouvelle rubrique occasionnelle dans Nineteenth-Century French Studies

Le comité de rédaction de Nineteenth-Century French Studies invite des réflexions qui font des liens pertinents et incisifs entre le monde francophone du XIXe siècle et l’époque actuelle. Les sujets peuvent aborder l’actualité de tout endroit dans le monde, sous tout angle et à travers tout thème.

La série « Chronique » sollicite des essais courts, qui seront publiés environ deux mois après la date butoir de soumission. Les contributions à cette série doivent éclairer avec une rigueur scientifique le moment présent et l’actualité mondiale tels qu'ils se déroulent.

Les textes, en anglais ou en français, doivent compter entre 1 500 et 2 500 mots, y compris la liste des ouvrages cités et les notes. Conformément à la politique de la revue, toute citation en français ou en anglais doit être dans la langue originale, et non traduite. De même, les auteurs sont tenus d'écrire dans leur langue maternelle si celle-ci est l'une de ces deux langues.

Les deux dates butoir de la série correspondent au calendrier de production semi-annuel de la revue : le 1er août pour le numéro automne-hiver (publication en octobre) le 1er février pour le numéro printemps-été (publication en mai)

Les soumissions, qui doivent être envoyées à ncfsarticles@gmail.com, seront soumises à un examen par le comité de rédaction.

The Editorial Board of Nineteenth-Century French Studies invites contributions that make incisive, topical connections between the nineteenth-century French-speaking world and today. Topics may engage with current events from any angle, on any topic, from anywhere in the world.

The "Chronique" series seeks short essays, to be published approximately two months after the submission deadline. It is expected that contributions to the series will bring scholarly rigor to bear on the present, on world events as they are unfolding.

Essays, in English or French, should be in the range of 1,500–2,500 words, including list of works cited and endnotes. Consistent with journal policy, all text in French or English must appear in the original language, not in translation. Similarly, authors are expected to write in their native language if it is either of these languages.

The series’ two deadlines correspond to the journal’s annual production schedule: 1 August for the fall-winter issue (publication in October) 1 February for the spring-summer issue (publication in May)

Submissions, which should be sent to ncfsarticles@gmail.com, will undergo peer review by the Editorial Board.