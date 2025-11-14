Écrivaines ouvrières, paysannes et précaires. Contribution à une histoire littéraire de l’émancipation au XXe s. (Lille)

« Écrivaines ouvrières, paysannes et précaires.

Contribution à une histoire littéraire de l’émancipation au XXe siècle »

Journée d’études

Université de Lille - Campus Pont-de-bois

3 décembre 2025

Maison de la recherche, salle F0.13

—

Organisation :

Alexis Buffet (ALITHILA, Lille)

Victoria Pleuchot (Textes et cultures, Artois)

—

8h45 - Accueil

9h15-9h30 - Introduction

9h30-10h40

PANEL 1 - Visibiliser la marge : enjeux archivistiques autour d’écrivaines ouvrières

9h30-9h55 - VIDEBIEN Marie (TEMOS, Angers), « “Les travailleuses ont aussi une histoire” : le parcours de l’historienne et militante Jeanne Bouvier dans les milieux intellectuels durant l’entre-deux-guerres. »

9h55-10h20 - ANTOLIN Alexandre (ALITHILA, Lille), « “Elle voulait tellement rester après.” L’histoire éditoriale de l’œuvre de Nella Nobili. »

10h20-10h40 - Discussions

10h40-11h00 - Pause

11h00-12h10

PANEL 2 - La littérature prolétarienne par les femmes : corpus et perspectives

11h-11h25 - BARBARESCO Constance (EHESS/CRH), « Au fonds Poulaille, quelle place pour les écrivaines prolétariennes ? »

11h25-11h50 - BERNARD Louise (LIPO, Nanterre), « Kvinnor och äppelträd, un regard féminin sur la condition féminine prolétarienne. »

11h50-12h10 - Discussions

12h10-14h00 - Déjeuner

14h00-15h10

PANEL 3 - Écrire depuis la terre : la littérature paysanne féminine

14h00-14h25 – CHÂTEAUREYNAUD Marie-Anne (Lab-E3D, Bordeaux) et PIOT Céline (Lab-E3D, Bordeaux), « Écrivaines paysannes occitanes : histoire d’une triple occultation. »

14h25-14h50 - TRITTO MORIS Magali (CPTC, Bourgogne / Patrimoine, littérature, histoire, Toulouse Jean Jaurès), « Marcelle Delpastre et Anjela Duval : écriture des champs et actualité dans la création contemporaine. »

14h50-15h10 - Discussions

15h10-15h30 - Pause

15h30 - 17h15

PANEL 4 - Écrire les précarités au féminin

15h30-15h55 - CHAPPELL Carrie (Héritages, CY Cergy Paris Université), « Le roman-problème Ida ou le délire (1973) : erreur, rumeur et précarité dans le roman poétique de Hélène Bessette. »

15h55-16h20 - LAMBERT Li (EHESS/CHR), « Ré-écrire la précarité dans Rue des vivants (1959) et Le Chien de l’aube (1962) de Suzanne Martin. »

16h20-16h55 - RIVALET Alexia (Cerilac, Paris Cité), « L’œuvre de Violette Leduc, entre précarité sociale et émancipation stylistique. »

16h55-17h15 -Discussions et clôture.