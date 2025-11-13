Les lettres romanes, n° 79 (2025) : "Penser avec le geste" (dir. Cécile Raulet-Descombey, Marta Sábado Novau)
Dossier thématique sous la direction de Cécile Raulet-Descombey et Marta Sábado Novau
1. Cécile Raulet-Descombey et Marta Sábado Novau
Introduction : Le geste comme outil heuristique
2. Stéphanie Péraud-Puigségur
Approcher la philosophie par gestes
3. Marion Lata
Comment reconnaître un geste théorique quand on en voit un ? Gestes corporels et matérialités textuelles dans les théories de la lecture
4. Cécile Raulet-Descombey
« Penser en rond ». Spatialité, répétition et évolution de gestes de pensée
5. Giulia Scialpi et Diogo Nóbrega
Con-tact : les gestes de la littérature selon Annie Ernaux. Une lecture de « Je ne suis pas sortie de ma nuit »
6. Adnen Jdey
Deux gestes en un. Cinéma et médialité chez Giorgio Agamben
7. Anne Reverseau
Penser le geste en littérature : entre gestes d’images et gestes de pensée
VARIA
1. Maxime Cartron
Corneille baroque : notes sur une contre-histoire de la France classique
2. Maxime Deblander
« Un vieux fond de tendresse pour les clowns ». Portrait de J.-K. Huysmans en écrivain parnassien
3. René Audet
Outils, objets, supports : insérer le numérique dans l’histoire matérielle de l’édition littéraire au Québec