Les lettres romanes, n° 79 (2025) : "Penser avec le geste" (dir. Cécile Raulet-Descombey, Marta Sábado Novau)

  • Turnhout, Brepols, 2025
  • EAN : 9782503615707
  • ISSN : 0024-1415
  • Numéro : 79
  • 184 pages
  • Prix : 112 EUR (H.T.)
  • Date de publication :
Dossier thématique sous la direction de Cécile Raulet-Descombey et Marta Sábado Novau 

1. Cécile Raulet-Descombey et Marta Sábado Novau
Introduction : Le geste comme outil heuristique 

2. Stéphanie Péraud-Puigségur
Approcher la philosophie par gestes 

3. Marion Lata
Comment reconnaître un geste théorique quand on en voit un ? Gestes corporels et matérialités textuelles dans les théories de la lecture 

4. Cécile Raulet-Descombey
« Penser en rond ». Spatialité, répétition et évolution de gestes de pensée 

5. Giulia Scialpi et Diogo Nóbrega
Con-tact : les gestes de la littérature selon Annie Ernaux. Une lecture de « Je ne suis pas sortie de ma nuit »

6. Adnen Jdey
Deux gestes en un. Cinéma et médialité chez Giorgio Agamben 

7. Anne Reverseau
Penser le geste en littérature : entre gestes d’images et gestes de pensée

VARIA

1. Maxime Cartron
Corneille baroque : notes sur une contre-histoire de la France classique

2. Maxime Deblander
« Un vieux fond de tendresse pour les clowns ». Portrait de J.-K. Huysmans en écrivain parnassien 

3. René Audet
Outils, objets, supports : insérer le numérique dans l’histoire matérielle de l’édition littéraire au Québec
 