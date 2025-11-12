Les éclats de la pensée. Figures de l'intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran (Sorbonne nouvelle)
Le colloque « Les éclats de la pensée : figures de l'intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran », qui se tiendra les 15 et 16 janvier 2026 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, propose d'explorer la critique de la rationalité et des figures intellectuelles dans l'œuvre de Cioran.
LES ÉCLATS DE LA PENSÉE
Figures de l’intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran
Colloque international : les 15 et 16 janvier 2026 à la Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle (4 rue des Irlandais, 75005 paris)
Organisé par : François Demont, Nicolas Krastev-Mckinnon et Lucile Tengowski
Avec le soutien du laboratoire Thalim de la Sorbonne Nouvelle et de l’Université de Lausanne
Comité scientifique : Saral Al-Matary, Claude Coste et Sylvain David
—
Programe
Jeudi 15 janvier
13h30
Accueil du public et des intervenants,
café de bienvenue.
14h00
Présentation et introduction : « Figures de l’intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran » (F. Demont, N. Krastev-McKinnon et L. Tengowski)
15h00
Conférence inaugurale : « La Haine des clercs. L’anti-intellectualisme en France » (S. Al-Matary)
15h40
Discussion
16h00
Pause-café
16h20
Session : « La Figure de l’intellectuel », présentation des intervenants (N. Krastev-McKinnon)
16h30
« Portait du fragmentiste en faussaire » (P. Garrigues)
17h00
« L’intellectuel malgré lui » (S. Idoudi)
17h30
Discussion
—
Vendredi 16 janvier
08h30
Accueil du public et des intervenants,
café de bienvenue, croissants.
09h00
Session « Penser l’intellect et de l’anti-intellectualisme » (L. Tengowski)
09h10
« Lucidité intellectuelle et libération spirituelle : notes sur quelques impasses » (S. Massias)
09h40
« L’aphorisme chez Cioran : de l’anti-intellectualisme à la pensée privée » (H. Chelbi)
10h10
Discussion
10h30
Pause-café
11h00
Session : « Le discours cioranien : refus et négativité » (F. Demont)
11h10
« Comme un berger dans les Carpates. Cioran et le rejet du langage » (J. Brisson)
11h40
« Le fragment comme rébellion : une esthétique de la négativité » (J. Béji)
12h10
Discussion
12h30
Pause déjeuner
14h00
Session : « Enjeux philosophiques » (F. Demont)
14h10
« Style et chaos selon Cioran » (A. Demars)
14h40
« Éthique du fragment. Image de soi et souci de l’autre chez Cioran » (C. Zaharia)
15h10
Discussion
15h30
Pause-café
16h00
Session « Résonances » (L. Tengowski et N. Krastev-McKinnon)
16h10
« Cioran et Camus : du rejet des intellectuels à la reconnaissance conjointe du poète » (R. Baudouï et M. Donnaruma)
16h40
« Le contre-modèle à deux faces chez Cioran et Fernando Pessoa » (T. Cousineau)
17h10
Discussion
17h30
Conférence de clôture : « Oublier Cioran » (A. Minzetanu)
18h00
Conclusion.