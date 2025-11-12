Les éclats de la pensée. Figures de l'intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran (Sorbonne nouvelle)

Le colloque « Les éclats de la pensée : figures de l'intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran », qui se tiendra les 15 et 16 janvier 2026 à la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, propose d'explorer la critique de la rationalité et des figures intellectuelles dans l'œuvre de Cioran.

LES ÉCLATS DE LA PENSÉE



Figures de l’intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran

Colloque international : les 15 et 16 janvier 2026 à la Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle (4 rue des Irlandais, 75005 paris)

Organisé par : François Demont, Nicolas Krastev-Mckinnon et Lucile Tengowski

Avec le soutien du laboratoire Thalim de la Sorbonne Nouvelle et de l’Université de Lausanne

Comité scientifique : Saral Al-Matary, Claude Coste et Sylvain David

—

Programe

Jeudi 15 janvier

13h30

Accueil du public et des intervenants,

café de bienvenue.

14h00

Présentation et introduction : « Figures de l’intellect et critique de la raison discursive chez Emil Cioran » (F. Demont, N. Krastev-McKinnon et L. Tengowski)

15h00

Conférence inaugurale : « La Haine des clercs. L’anti-intellectualisme en France » (S. Al-Matary)

15h40

Discussion

16h00

Pause-café

16h20

Session : « La Figure de l’intellectuel », présentation des intervenants (N. Krastev-McKinnon)

16h30

« Portait du fragmentiste en faussaire » (P. Garrigues)

17h00

« L’intellectuel malgré lui » (S. Idoudi)

17h30

Discussion

—

Vendredi 16 janvier

08h30

Accueil du public et des intervenants,

café de bienvenue, croissants.

09h00

Session « Penser l’intellect et de l’anti-intellectualisme » (L. Tengowski)

09h10

« Lucidité intellectuelle et libération spirituelle : notes sur quelques impasses » (S. Massias)

09h40

« L’aphorisme chez Cioran : de l’anti-intellectualisme à la pensée privée » (H. Chelbi)

10h10

Discussion

10h30

Pause-café

11h00

Session : « Le discours cioranien : refus et négativité » (F. Demont)

11h10

« Comme un berger dans les Carpates. Cioran et le rejet du langage » (J. Brisson)

11h40

« Le fragment comme rébellion : une esthétique de la négativité » (J. Béji)

12h10

Discussion

12h30

Pause déjeuner

14h00

Session : « Enjeux philosophiques » (F. Demont)

14h10

« Style et chaos selon Cioran » (A. Demars)

14h40

« Éthique du fragment. Image de soi et souci de l’autre chez Cioran » (C. Zaharia)

15h10

Discussion

15h30

Pause-café

16h00

Session « Résonances » (L. Tengowski et N. Krastev-McKinnon)

16h10

« Cioran et Camus : du rejet des intellectuels à la reconnaissance conjointe du poète » (R. Baudouï et M. Donnaruma)

16h40

« Le contre-modèle à deux faces chez Cioran et Fernando Pessoa » (T. Cousineau)

17h10

Discussion

17h30

Conférence de clôture : « Oublier Cioran » (A. Minzetanu)

18h00

Conclusion.