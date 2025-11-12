"Margini. Oltre il canone". IV Convegno internazionale per giovani ricercatrici e ricercatori (Siena)

Il convegno Margini. Oltre il canone, che si terrà presso l'Università per Stranieri di Siena dal 26 al 28 novembre 2025, si propone di indagare ambiti di ricerca, autori, opere, correnti artistiche e metodologie ritenute marginali o periferici rispetto alla riflessione critica dominante o rispetto ai principali luoghi e ambienti di diffusione, per analizzare il rapporto tra questi e il canone oltre che per discutere le strutture di esclusione, in modo da aprire a nuove possibilità di ricerca. L’obiettivo del convegno sarà quello di offrire uno spazio di confronto interdisciplinare in cui interrogarsi attraverso una pluralità di sguardi, di voci e di metodi negli ambiti della linguistica, della letteratura, della storia, della filologia, della storia dell’arte, dell’archeologia, della storia del cinema e della comparatistica.