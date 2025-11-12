Troublante Christine. Genre et images de Christine de Suède, du XVIIe s. à nos jours. Thèse de Natacha Aprile (INHA Paris)

Natacha Aprile soutiendra publiquement sa thèse de doctorat en histoire de l'art moderne, préparée sous la direction de Christine Gouzi (Sorbonne Université – Centre André Chastel) et de Sylvie Steinberg (EHESS – CRH), et intitulée :



Troublante Christine.

Genre et images de Christine de Suède du XVIIe siècle à nos jours.



La soutenance se tiendra le samedi 29 novembre à 14h30 à l'INHA (2 rue Vivienne, 75002, Paris), Centre André Chastel, 2e étage, en salle Ingres.

Elle se déroulera devant un jury composé de :

M. Olivier BONFAIT – Professeur, Université de Bourgogne (rapporteur)

Mme Christine GOUZI – Professeure, Sorbonne Université (directrice de thèse)

M. Yann LIGNEREUX – Professeur, Université de Nantes (rapporteur)

M. Alain MÉROT – Professeur émérite, Sorbonne Université (examinateur)

M. Tomaso MONTANARI – Professeur, Università per Stranieri de Sienne (examinateur)

Mme Sylvie STEINBERG – Professeure, EHESS (directrice de thèse)

Il sera également possible d’assister à la soutenance à distance, par visioconférence. Les personnes intéressées sont invitées à écrire à natacha.aprile1@gmail.com afin de recevoir ultérieurement le lien de connexion.

Celles et ceux qui souhaitent assister à la soutenance en présentiel sont également priés d’écrire à cette même adresse, le nombre de places disponibles étant limité.

Résumé :

À partir d’un corpus constitué de portraits de Christine de Suède (1626-1689), tant iconographiques que textuels, cette thèse analyse l’ambivalence de genre et de sexe dans sa vie ainsi que la construction, visuelle et intellectuelle, de son androgynie et de ses résurgences sur l’image perpétuée par la postérité. Cette recherche met en lumière les rapports entre genre, sexualités et art, étroitement liés dans le parcours de vie de la reine, mais qui n’avaient jusqu’à présent pas été étudiés de manière globale sur le temps long.

La première partie établit les fondations de l’analyse à travers une biographie de Christine de Suède, suivi d’un examen de son rapport à son corps, à son genre, à sa féminité et aux femmes. La deuxième partie s’attache aux représentations de la reine et à la façon dont elle a adhéré – de manière totale ou sélective – à ces constructions, qu’elle mobilisa pour légitimer son règne et sa souveraineté. La troisième partie s’intéresse plus particulièrement aux ressources non iconographiques qu’elle a exploité pour affirmer sa singularité. Elle met en évidence les différentes stratégies mises en œuvre pour « performer » son statut de reine : par sa vêture, par l’écriture de ses mémoires ou encore par sa manière d’investir les espaces qu’elle occupa, notamment à Rome. Enfin, la quatrième et dernière partie interroge la postérité de Christine de Suède, en analysant les discours produits sur sa sexualité et la manière dont ceux-ci ont été perçus, interprétés et exploités, du XVIIᵉ siècle à nos jours.

Mots-clés : Christine de Suède (1626-1689) ; Histoire de l’art ; Baroque ; études du genre ; études des sexualités ; époque moderne ; Rome ; Stockholm ; imagerie ; études visuelles ; études culturelles ; histoire