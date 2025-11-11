Séminaire "Les contemporaines" 2025-2026. Conférence d'Agathe Giraud (en ligne)

19 novembre - 10 h du matin

Agathe GIRAUD



La prétendue rivalité Mlle Mars-Marie Dorval

Deux actrices qui se détestent : voilà un fil narratif prometteur pour toute histoire théâtrale ! Une des rivalités les plus célèbres est probablement celle entre Mlle Mars et Marie Dorval. Pourtant, il faut expliquer et recontextualiser, sous un angle biographique et historique, les prétendues jalousies et compétitions entre ces deux femmes. Leur conflit – même s’il a bel et bien existé – a été mythifié et transmis par l’histoire théâtrale. Par un travail d’archives, nous reviendrons sur la carrière des deux actrices et révèlerons les enjeux sous-jacents du récit qui consiste à opposer les deux femmes de théâtre.



Agathe Giraud est agrégée de Lettres Modernes, docteure en littérature française et maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’université d’Artois. Sa thèse, intitulée L’Autre Légende du siècle, porte sur la création et la réception des Burgraves de Hugo et a été publiée en mai 2023 chez Classiques Garnier.