Séminaire Cultures Populaires Cultures Savantes : séance "IA et créations" (Lyon)

La deuxième séance du séminaire d'équipe "Cultures populaires, Cultures savantes" aura lieu ce vendredi 14 novembre, de 10h à 12h, en salle de la Rotonde (Université Lyon 3, 18 rue Chevreul, 69007 Lyion)

Cette séance évoquera l'IA et ses usages en sciences info-com et dans la création littéraire :

Françoise Chambefort (Université de Franche-Comté) : « "Smart Rat City" et "Quand le cochon parle, on l'écoute" : Donner voix au vivant à travers les données »

Jean-Marc Quaranta (Aix-Marseille Université) : « La création littéraire au risque de l'IA générative : enregistrement, analyse interdisciplinaire et usage des processus d'écriture »