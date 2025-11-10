Nouvelles figures de l'auctorialité (Paris Nanterre)

NOUVELLES FIGURES DE L’AUCTORIALITE

Colloque doctoral coorganisé par les Universités de Paris Nanterre, de Lausanne et d’Artois

Université Paris-Nanterre

20-21 novembre 2025

Bâtiment Weber, salle des séminaires 1

—

20 novembre

14h00 : mot d’accueil (Anatole Delafargue, Matthieu Letourneux)

14h30 : Elise Ternoy (doctorante, université d’Artois) : « Auteur·ice·s en studio ; Enjeux et influences de l’auctorialité dans les adaptations sérielles pour la jeunesse »

15h : Wanda Pendrié (doctorante, Université Paris Nanterre) : « Les nouvelles figures auctoriales alternatives ; Emmanuelle Salasc et Alain Guiraudie, deux exemples d’auteurs POL »

15h30 : Michael Wagnières (doctorant, Université de Lausanne) : « Narrer, montrer… et instruire dans un film interactif : le rôle de l’“auteur” dans la transmission des mécaniques ludiques »

16h : discussion et pause

16h45 : Alain Boillat (Pr, Université de Lausanne) : « Masters of the Universe (vs. Star Wars): de l’instabilité mondaine d’une franchise transmédiatique faiblement auteurisée »

___________

21 novembre

9h30 : Vincent Annen (doctorant, Université de Lausanne) : « Le collectif de cinéma comme alternative à l’“auteur” Le cas El Pampero Cine »

10h: Anatole Delafargue (doctorant, Université Paris Nanterre) : : « C’est un roman tout droit sorti de l’imaginaire de Claire ! : Familiarité et connivence émotionnelle avec l’auteur.ice dans la critique amatrice de romans feelgood »

10h30 : Tereza Krizova (doctorante en cotutelle, Université Paris-Nanterre et Université d’Olomouc) : « Entre recettes conventionnelles et narration transmédiatique : Guillaume Musso, Joël Dicker et Maxime Chattam »

11h : discussion et pause

11h45 : Anne Besson (Pr., Université d’Artois), « Les communautés de lecture-écriture en ligne comme circuit parallèle d’auctorialité »

_________

Après-midi

14h: Manuela Ottaviani (doctorante en cotutelle Univ. Artois et Bologne) : « Pour une nouvelle auctorialité collective dans la pratique liminaire du Tiers Théâtre »

14h30 : Samantha Lenglos (doctorante, Université d’Artois) : « In or out ? Stratégies d’exclusion et d’inclusion des lecteurs non autochtones dans l’œuvre de Melissa Lucashenko »

15h : Kang Chang-il (doctorant, Paris Nanterre) : « Le bonimenteur coréen : une figure de l'auctorialité médiatisée et subversive en contexte colonial »

15h30 : Mathieu Donner (doctorant, Université de Lausanne) : « Construire l’animateur-auteur : conditions discursives de l’émergence de l’animation suisse comme champ culturel (1959-1979) »

16h : discussion et pause

16h45 : Matthieu Letourneux (Pr, Université Paris Nanterre) : « “Gérard de Villiers présente” : métamorphoses de l’auctorialité sérielle dans le dernier quart du XXe siècle ».