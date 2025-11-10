Webinaire LiLang 2025-2026

Le webinaire LiLang de l'Université de Mayotte a le plaisir de vous communiquer son calendrier d'interventions pour l'année 2025-2026.

Un jeudi par mois et ce jusqu'en mai, des chercheuses et des chercheurs juniors et confirmés se succèderont pour évoquer une recherche passée ou en cours, dans une perspective résolument pluridisciplinaire. Le temps de présentation est de 30 à 45 minutes ; s'ensuit un temps d'échange avec le public. Les communications se font en français et ne sont pas enregistrées.

Cette année, nous basculons sur Renater, outil public et conforme au RGPD pour les visioconférences. Attention aux horaires en fonction de votre localisation géographique !

Pour rappel, le webinaire est ouvert aux chercheur.eu.ses et enseignant.e.s de l'UMay et de l'extérieur, aux étudiantes et étudiants de master et de 3e cycle et plus globalement à toute personne intéressée par les thématiques proposées.

Pour démarrer cette nouvelle saison universitaire, la chercheuse Lucie Angheben (Université de Nouvelle Calédonie / IRASIA, Aix Marseille Université) proposera une communication inédite en littérature comparée mêlant littérature coréenne et nigériane, autour de la question des violences faites aux femmes dans des contextes coloniaux et patriarcaux : « L’émancipation des femmes du XXIe siècle par la fiction. Étude comparée de littérature féminine à travers Kim Jiyoung, née en 1982 de Cho Nam-joo (2017) [조남주 <82년생 김지영>] et The Girl with the Louding Voice d’Abi Daré (2020)».

Rendez-vous le jeudi 20 novembre, 9h hexagone / 11h Mayotte / 19h Nouvelle-Calédonie !

