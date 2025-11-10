Hommage à Paul Éluard (Charenton-le-Pont )

Paul Eluard, grand poète, résistant et auteur de La Vie immédiate, qui a vécu et est mort le 18 novembre 1952 à quelques pas de la librairie, sera à l'honneur pour une grande soirée poétique !

Olivier Barbarant, poète, lauréat du prestigieux Prix Guillaume Apollinaire en 2019 et Victor Laby, doctorant en histoire de la littérature et éditeur, viendront nous parler de leur livre consacré au poète : Paul Eluard, comme un enfant devant le feu.

La comédienne et dramaturge Catherine Benhamou, lauréate du Grand Prix de littérature dramatique 2020, sera parmi nous pour lire des poèmes.

73 ans jour pour jour après sa mort, rendons hommage à l'un des plus grands poètes français !