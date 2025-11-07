Agenda
Événements & colloques
Représenter l’inconnu aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Découverte de l’autre, de l’extériorité et de soi : De la nature à soi (Rennes)

Représenter l’inconnu aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Découverte de l’autre, de l’extériorité et de soi : De la nature à soi (Rennes)

Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Agnès Cousson)

 

Représenter l’inconnu aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

Découverte de l’autre, de l’extériorité et de soi

Journée d’étude internationale du Groupe de Travail Interdisciplinaire

 De la nature à soi

avec le soutien de la Maison des Sciences Humaines et Sociales en Bretagne (MSHB)

Programme 

Matin

 9h45 : Accueil des participants

·      10h-10h30

Présentation de la journée par Agnès Cousson, Jean-Christophe Bardout et Hervé Ferrière 

·      10h30-11h

Adeline Lionetto (Sorbonne Université) : « Pizzicarella mia, pizzicarella. La tarentule et le tarentisme sous la plume des voyageurs français dans les Pouilles du XVIe au XVIIIe siècle ».

·      11h00-11h30 

Sylvie Requemora (Université Aix-Marseille)  : « “Fort étonné que nous fûmes en nous regardant l’un l'autre”: Lery-oussou face au lézard ». 

11h30-12h – Discussion 

Après-midi

·      13h45h-14h15

Claire Absil (Lyon ENS) : « Explorer l’inconnu alpin au XVIe siècle : vers une nouvelle nomenclature alpine ».

·      14h15-14h45

Silvia Boraso (Université de Venise) : « Décrire l’inconnu, se dire soi-même : la Relation de   la Guadeloupe du père Breton ».

14h45-15h15 – Discussion et pause

·      15h15-15h45

Chiara Rolla (Università de Gênes) : « Représenter l’altérité. Orient et orientalisme dans l’Ibrahim de Georges de Scudéry ». 

·      15h45-16h15

Antoine Eche (Université Mount Royal) : « Critiques de la surprise et de  l’étonnement  du voyageur ? Le rôle des compilateurs de récits de voyages au XVIIIe siècle ». 

16h15-16h45 – Discussion 

16h45-17h – Conclusion et perspectives

            17h Clôture de la journée

Lien de connection communiqué à la demande