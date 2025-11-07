Représenter l’inconnu aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Découverte de l’autre, de l’extériorité et de soi : De la nature à soi (Rennes)
Représenter l’inconnu aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles
Découverte de l’autre, de l’extériorité et de soi
Journée d’étude internationale du Groupe de Travail Interdisciplinaire
De la nature à soi
avec le soutien de la Maison des Sciences Humaines et Sociales en Bretagne (MSHB)
Programme
Matin
9h45 : Accueil des participants
· 10h-10h30
Présentation de la journée par Agnès Cousson, Jean-Christophe Bardout et Hervé Ferrière
· 10h30-11h
Adeline Lionetto (Sorbonne Université) : « Pizzicarella mia, pizzicarella. La tarentule et le tarentisme sous la plume des voyageurs français dans les Pouilles du XVIe au XVIIIe siècle ».
· 11h00-11h30
Sylvie Requemora (Université Aix-Marseille) : « “Fort étonné que nous fûmes en nous regardant l’un l'autre”: Lery-oussou face au lézard ».
11h30-12h – Discussion
Après-midi
· 13h45h-14h15
Claire Absil (Lyon ENS) : « Explorer l’inconnu alpin au XVIe siècle : vers une nouvelle nomenclature alpine ».
· 14h15-14h45
Silvia Boraso (Université de Venise) : « Décrire l’inconnu, se dire soi-même : la Relation de la Guadeloupe du père Breton ».
14h45-15h15 – Discussion et pause
· 15h15-15h45
Chiara Rolla (Università de Gênes) : « Représenter l’altérité. Orient et orientalisme dans l’Ibrahim de Georges de Scudéry ».
· 15h45-16h15
Antoine Eche (Université Mount Royal) : « Critiques de la surprise et de l’étonnement du voyageur ? Le rôle des compilateurs de récits de voyages au XVIIIe siècle ».
16h15-16h45 – Discussion
16h45-17h – Conclusion et perspectives
17h Clôture de la journée
