Le gris à l'œuvre. Figures, topiques et poétiques du gris, des camaïeux anciens aux zones grises contemporaines (INHA, Paris)

La journée d'étude "Le gris à l'œuvre. Figures, topiques et poétiques du gris, des camaïeux anciens aux zones grises contemporaines" aura lieu le 19 novembre 2025 à l'INHA (salle Vasari, 1er étage, galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris) et le 20 novembre à l'EHESS (salles BS1-28 / BS1-05, premier sous-sol, au 54 boulevard Raspail, 76 006 Paris.) Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Coordination

Francesca Balsamo (CRAL-CEHTA, EHESS)

Inès Juster (CRAL-CEHTA, EHESS)

Gwladys Le Cuff (INHA)

Argumentaire

Le gris est aporétique: à déplier les figures (visuelles, discursives, théoriques, ou encore politiques) qu’il habite et qu’il suscite, c’est une oscillation entre deux pôles contraires qui se dessine. D'une part, il est appréhensible en tant qu'il s’articule à la couleur – il n’est qu’une couleur parmi d’autres – mais, d'autre part, en tant qu’il est le lieu où la couleur s’abîme, il est la figure d’une opposition à la couleur comme regroupement conceptuel. Cependant, les figures historiques successives du gris ne s’équivalent pas et demandent une approche comparatiste étendue.

Si la grisaille en peinture a longtemps peiné à être reconnue comme objet d’étude, les approches culturelles et matérielles de la couleur lui accordent désormais un fort intérêt. En outre, la question du gris photographique a récemment fait l’objet d’une journée d’étude (Ricoeur, Delbard et Gisinger 2023), et la linguistique cherche à observer la diversité des usages du mot (Mollard-Desfour, 2015). L’aporie étant intimement liée à la possibilité de la pensée philosophique, le gris aura été pour cette dernière l’occasion de se trouver de nouveaux chemins: avec la publication récente de Grey on Grey (Vellodi et Vinegar, 2023) les philosophes ont amorcé – prenant pour impulsion la définition hégélienne de la philosophie comme peinture “gris sur gris” dans la Phénoménologie de l’esprit – une réflexion théorique sur le gris qui constitue comme le revers du geste que ces deux journées d’étude souhaitent mettre en œuvre.

Nous chercherons à retracer la diversité des valeurs d’usages et des connotations complexes assumées par le gris au sein de séries et d’oeuvres précises, abordées afin d’en restituer les normes et les entorses, pour toucher au plus près les idiosyncrasies artistiques à même d'investir ou de transformer la perception du gris. Ces journées d’études privilégieront donc les interventions, quelles que soient les disciplines dont elles se revendiquent, qui s’attachent à la part objectale de la théorisation, autrement dit à la manière dont des objets visuels, des textes, des phénomènes ou des discours singuliers réfléchissent et infléchissent le gris en tant que notion.

Programme

MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025

INHA (salle Vasari, 1er étage), galerie Colbert, au 2 rue Vivienne.

9h – Accueil des participants

9h15 – Introduction - Francesca Balsamo (CRAL-CEHTA, EHESS), Inès Juster (CRAL-CEHTA, EHESS) et Gwladys Le Cuff (INHA)

SESSION 1 : Murs gris pour horizon, approches diachroniques

9h45 – Introduction – discutantes : Gwladys Le Cuff, Inès Juster et Francesca Balsamo

10h – Guillaume Cassegrain (LARHRA, Université Grenoble-Alpes) : Vestiges du gris. Remarques sur le Portrait de l’homme en rose de Moroni.

Discussion

Pause

11h00 – Victoire Desprez (CRAL-CEHTA, EHESS) : Ève Gramatzki, le dessin regarde vers le mur.

11h30 – Stefania Portinari (Università Ca’Foscari):«Grey That is Not Grey». Statements and Deceptions in Italian Programmed Art.

Discussion

12h15 - Déjeuner

SESSION 2 : Zones grises : réflexions intermédiales

14h00 – Introduction – discutante : Inès Juster

14h15 – Karina Karaeva (ENS-PSL) : Zone grise du drame de production : cinéma soviétique et réalité postsoviétique.

14h45 – Xavier Lacouture (Université de Montréal) : Indétermination sémantique et dialogisme chromatique : jeu du gris dans Aveux non avenus de Claude Cahun et Marcel Moore.

15h15 – Aurélien Gleize (Éditions EF,DO) : Le Tableau presque gris de Salvador Dali : « “photographie” peinte à la main et en couleurs de l’“irrationalité concrète.” »

Discussion

Pause

16h30 – Conférence de Georges Roque (directeur de recherches honoraire au CNRS - CRAL, EHESS) [en visio] : Quelques réflexions concernant l'imaginaire du gris.

18h – Fin de la première journée

JEUDI 20 NOVEMBRE 2025

EHESS (salles BS1-28 / BS1-05, premier sous-sol), au 54 boulevard Raspail.

9h – Accueil des participants

SESSION 3 : Temporalités, distanciation, neutralité ? Perspectives renaissantes et littéraires

9h15 – Introduction – discutante : Gwladys Le Cuff

9h30 – Delphine Rabier (CESR – Université François Rabelais de Tours) : Le gris comme couleur de la promesse dans la peinture des anciens Pays-Bas.

10h – Béatrice Beys (IRCL – Université Paul-Valéry de Montpellier) : Le Maître de Jean Thenaud et la grisaille : entre élégance et pertinence.

Discussion

Pause

discutante : Inès Juster

11h – Mathieu Messager (LAMO, Nantes Université) : La couleur nommée Neutre.

11h30 – François Maltais Tremblay (Université de Montréal) : Sfumato d’Enfance : moire de détails et (mé)moire de lecture d’une grisaille active chez Nathalie Sarraute.

Discussion

SESSION 4 : De la couleur à la décoloration : matérialités grises

14h00 – Introduction – discutante : Francesca Balsamo

14h15 – Conférence de Michelle Foa (Tulane School od Liberal Arts) : Degas's Grey: On Dust, the Materials of Art, and the Deterioration of Matter.

Discussion

15h30 – Chloé Ariot (Musée Rodin) : Le gris et la demi-teinte : esthétique du dernier Rodin.

Pause

16h15 – Augustin Guillot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : De « couleur grise peu ambitieuse » : matérialité, médiocrité et modernité littéraires (France, 1ère moitié du XIXe siècle.)

16h45 – Émilie Martin-Neute (Institut catholique de Paris) : Le gris naturaliste : la nomenclature des couleurs de Werner et les peintres préraphaélites.

Discussion

17h30 – Mots de conclusion