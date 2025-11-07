Festivités, célébrations et rituels dans la littérature et les fictions pour la jeunesse (Lille)
Colloque international en littérature de jeunesse
Festivités, célébrations et rituels dans la littérature et les fictions pour la jeunesse
17-18 novembre 2025
Organisé par Bochra Charnay et Thierry Charnay, ALITHILA, ULR 1061 Université de Lille
Programme
Lundi 17 novembre 2025
9h00 : Accueil
9h15 : Présentation : Regards sur quinze années de recherches et perspectives par Bochra et Thierry Charnay, ALITHILA ULR 1061, Université de Lille
Présidence de séance : Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
9h45 : Conférence d’ouverture : Kveta Kunesova, Université Kradec Kralové, République tchèque
Le rôle des rituels dans La vie de Maina de Dominique Demers
10h15 : Esther Laso Y Leon, Université de Alcala de Henares Madrid, Espagne
10 ans, un cap à franchir
10h45 : discussion et pause
11h15 : Isabelle-Rachel Casta, E.A. 4026, Textes et Cultures, Université d’Artois
L’anniversaire d’Esther …chez Riad Sattouf : marquer le temps qui passe, remarquer le temps passé
11h45 : Rabiaa Aadel, Université de Fès, Maroc
Festivités, célébrations et rituels dans Harry Potter de J.-K. Rowling
12h15 discussion et pause déjeuner
Présidence de séance : Laurent Déom, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
14h : Bochra Charnay et Thierry Charnay, ULR 1061, ALITHILA, Université de Lille
Récits et contes de Noël : rien de plus naturel que le surnaturel
14h30 : Christiane Connan-Pintado, UR 24142 Plurielles, Université Bordeaux-Montaigne
Dater, célébrer, commémorer : les éditions Rue du Monde entre histoire et mémoire
15h : Marguerite Mouton, Lab-E3D, INSPE, Université de Bordeaux
La fête dans Twilight : le rythme du temps de l’adolescence
15h 30 discussion et pause
16h : Natacha Rimasson-Fertin, CERAAC, Université Grenoble-Alpes
Calendrier chrétien, magie noire et cycle de la vie : les célébrations et rituels au cœur du roman Krabat d'Otfried Preussler (1971)
16h 30 : Nadège Langbour, 3LAM, Université Le Mans
Ça va être la fête ! La dénaturation de l’esprit festif dans les School building stories pour la jeunesse
17h discussion et fin de la 1ère journée
Mardi 18 novembre
Présidence de séance : Christiane Connan-Pintado, UR 24142 Plurielles, Université Bordeaux-Montaigne
9h30 : Myriam Guillevic et Cédric Choplin, Celtic-BLM, Université Rennes 2
Les fêtes traditionnelles dans la littérature jeunesse en langue bretonne
10h : Mohktar Belarbi, Université de Meknès, Maroc
Festivités et célébrations dans Contes d’une grand’mère de George Sand
10h 30 discussion et pause
11h : Anje Müller Gjesdal, Université de Bergen, Norvège
Les Barbapapas fêtent leur victoire. Puis ils s’endorment tranquillement. La fête comme symbole de la transgression et rituel fédérateur dans les albums Barbapapa.
11h 30 : Agouchte El Mehdi et Soukaina Boushor, ENS Casablanca, Université Hassan II, Casablanca, et Université Internationale de Casablanca, Maroc
Fêtes grotesques et célébrations de l’anormal dans les fictions pour la jeunesse : une lecture intermédiale
12h discussion et pause déjeuner
Présidence de séance : Thierry Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille
14h : Dalia Larous, Université de Constantine, Algérie
Rite, croyance et transmission d'un savoir collectif dans le conte « Seigneur, Warda marchera- t-elle ? » de Mohammed Dib
14h 30 : Kyrill Chekalov, Académie des sciences de Russie, Institut de la littérature mondiale, Moscou, Russie
Les mésaventures de l’arbre de Noël dans la littérature pour enfants en URSS (années 1920-1940)
15h discussion et pause
15h 30 : Mamadou Yaya Sow, Université Conakry, Guinée
La fête dans l’œuvre de Lamire Kamara : un reflet des dynamiques sociales et culturelles guinéennes
16h : Christophe Charpiot, 3LAM, Université Le Mans
Célébrer la parodie. Rituels hygiéniques festifs et célestes dans le conte ostérien contemporain
16h 30 discussion et clôture du colloque.