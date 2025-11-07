Festivités, célébrations et rituels dans la littérature et les fictions pour la jeunesse (Lille)

Colloque international en littérature de jeunesse

Festivités, célébrations et rituels dans la littérature et les fictions pour la jeunesse

17-18 novembre 2025

Organisé par Bochra Charnay et Thierry Charnay, ALITHILA, ULR 1061 Université de Lille

Programme

Lundi 17 novembre 2025

9h00 : Accueil

9h15 : Présentation : Regards sur quinze années de recherches et perspectives par Bochra et Thierry Charnay, ALITHILA ULR 1061, Université de Lille

Présidence de séance : Bochra Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

9h45 : Conférence d’ouverture : Kveta Kunesova, Université Kradec Kralové, République tchèque

Le rôle des rituels dans La vie de Maina de Dominique Demers

10h15 : Esther Laso Y Leon, Université de Alcala de Henares Madrid, Espagne

10 ans, un cap à franchir

10h45 : discussion et pause

11h15 : Isabelle-Rachel Casta, E.A. 4026, Textes et Cultures, Université d’Artois

L’anniversaire d’Esther …chez Riad Sattouf : marquer le temps qui passe, remarquer le temps passé

11h45 : Rabiaa Aadel, Université de Fès, Maroc

Festivités, célébrations et rituels dans Harry Potter de J.-K. Rowling

12h15 discussion et pause déjeuner

Présidence de séance : Laurent Déom, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

14h : Bochra Charnay et Thierry Charnay, ULR 1061, ALITHILA, Université de Lille

Récits et contes de Noël : rien de plus naturel que le surnaturel

14h30 : Christiane Connan-Pintado, UR 24142 Plurielles, Université Bordeaux-Montaigne

Dater, célébrer, commémorer : les éditions Rue du Monde entre histoire et mémoire

15h : Marguerite Mouton, Lab-E3D, INSPE, Université de Bordeaux

La fête dans Twilight : le rythme du temps de l’adolescence

15h 30 discussion et pause

16h : Natacha Rimasson-Fertin, CERAAC, Université Grenoble-Alpes

Calendrier chrétien, magie noire et cycle de la vie : les célébrations et rituels au cœur du roman Krabat d'Otfried Preussler (1971)

16h 30 : Nadège Langbour, 3LAM, Université Le Mans

Ça va être la fête ! La dénaturation de l’esprit festif dans les School building stories pour la jeunesse

17h discussion et fin de la 1ère journée

Mardi 18 novembre

Présidence de séance : Christiane Connan-Pintado, UR 24142 Plurielles, Université Bordeaux-Montaigne

9h30 : Myriam Guillevic et Cédric Choplin, Celtic-BLM, Université Rennes 2

Les fêtes traditionnelles dans la littérature jeunesse en langue bretonne

10h : Mohktar Belarbi, Université de Meknès, Maroc

Festivités et célébrations dans Contes d’une grand’mère de George Sand

10h 30 discussion et pause

11h : Anje Müller Gjesdal, Université de Bergen, Norvège

Les Barbapapas fêtent leur victoire. Puis ils s’endorment tranquillement. La fête comme symbole de la transgression et rituel fédérateur dans les albums Barbapapa.

11h 30 : Agouchte El Mehdi et Soukaina Boushor, ENS Casablanca, Université Hassan II, Casablanca, et Université Internationale de Casablanca, Maroc

Fêtes grotesques et célébrations de l’anormal dans les fictions pour la jeunesse : une lecture intermédiale

12h discussion et pause déjeuner

Présidence de séance : Thierry Charnay, ULR 1061 ALITHILA, Université de Lille

14h : Dalia Larous, Université de Constantine, Algérie

Rite, croyance et transmission d'un savoir collectif dans le conte « Seigneur, Warda marchera- t-elle ? » de Mohammed Dib

14h 30 : Kyrill Chekalov, Académie des sciences de Russie, Institut de la littérature mondiale, Moscou, Russie

Les mésaventures de l’arbre de Noël dans la littérature pour enfants en URSS (années 1920-1940)

15h discussion et pause

15h 30 : Mamadou Yaya Sow, Université Conakry, Guinée

La fête dans l’œuvre de Lamire Kamara : un reflet des dynamiques sociales et culturelles guinéennes

16h : Christophe Charpiot, 3LAM, Université Le Mans

Célébrer la parodie. Rituels hygiéniques festifs et célestes dans le conte ostérien contemporain

16h 30 discussion et clôture du colloque.