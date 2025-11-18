Zoé Commère et Gaston Leroux, Au Maroc. Journal de route

En décembre 1904, Gaston Leroux, alors reporter vedette du grand quotidien français Le Matin, débarque à Tanger. Il relate à ses lecteurs, dans les deux mois qui suivent, les péripéties tantôt burlesques, tantôt tragiques d’une mission diplomatique dépêchée par la France auprès du sultan du Maroc, l’un des rares territoires indépendants de la région, dans sa traversée du pays de Larache à Fez. Au ﬁl des pages, le sultan en personne, divers ministres et diplomates marocains, des membres de la délégation diplomatique française, mais aussi des opposants armés et même des brigands sont évoqués avec verve et un humour teinté d’autodérision. Le reportage se mue en récit de voyage et s’achève en roman d’aventures.

Ces pages inédites forment le premier volume de la collection de récits de voyage « Courant du monde ».

Table des matières :

Préface

Qui est Gaston Leroux en 1905 ?

Récit de voyage ou reportage ?

Le Maroc au début du XXe siècle

Représentations de l’ailleurs et de l’altérité

Protocole éditorial

Au Maroc. Journal de route.

L’arrivée à Tanger

Histoires de brigands

Autres histoires de brigands

Partis !

Première étape

Le voyage à Fez

Premières nuits sous la tente

Chevauchée dans le désert

Le voyage du « Bachadour »

La mission chez les Beni-Snassen

Sur la route de Fez

Entrée de la mission française à Fez

Le cauchemar

Audience du sultan

La mission française à la cour de Fez

Ce que dit Moulaï Abd el Aziz

Un raid à travers le Maroc

Annexes

Annexe 1 : Cartes du Maroc

Annexe 2 : Pierre Loti, Au Maroc, chap. VIII

Annexe 3 : Guy de Maupassant, « La Peur », extrait

Annexe 4 : Alphonse Daudet, Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1872), extrait du chap. V, « Quand Tartarin de Tarascon allait au cercle »

Annexe 5 : Gaston Leroux, Le Château noir (1914)

Annexe 6 : Gaston Leroux, « Les Frégates ont lancé la foudre », Le Matin, 1907

Bibliographie. Pour aller plus loin