Zoé Commère et Gaston Leroux, Au Maroc. Journal de route
En décembre 1904, Gaston Leroux, alors reporter vedette du grand quotidien français Le Matin, débarque à Tanger. Il relate à ses lecteurs, dans les deux mois qui suivent, les péripéties tantôt burlesques, tantôt tragiques d’une mission diplomatique dépêchée par la France auprès du sultan du Maroc, l’un des rares territoires indépendants de la région, dans sa traversée du pays de Larache à Fez. Au ﬁl des pages, le sultan en personne, divers ministres et diplomates marocains, des membres de la délégation diplomatique française, mais aussi des opposants armés et même des brigands sont évoqués avec verve et un humour teinté d’autodérision. Le reportage se mue en récit de voyage et s’achève en roman d’aventures.
Ces pages inédites forment le premier volume de la collection de récits de voyage « Courant du monde ».
Table des matières :
Préface
Qui est Gaston Leroux en 1905 ?
Récit de voyage ou reportage ?
Le Maroc au début du XXe siècle
Représentations de l’ailleurs et de l’altérité
Protocole éditorial
Au Maroc. Journal de route.
L’arrivée à Tanger
Histoires de brigands
Autres histoires de brigands
Partis !
Première étape
Le voyage à Fez
Premières nuits sous la tente
Chevauchée dans le désert
Le voyage du « Bachadour »
La mission chez les Beni-Snassen
Sur la route de Fez
Entrée de la mission française à Fez
Le cauchemar
Audience du sultan
La mission française à la cour de Fez
Ce que dit Moulaï Abd el Aziz
Un raid à travers le Maroc
Annexes
Annexe 1 : Cartes du Maroc
Annexe 2 : Pierre Loti, Au Maroc, chap. VIII
Annexe 3 : Guy de Maupassant, « La Peur », extrait
Annexe 4 : Alphonse Daudet, Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1872), extrait du chap. V, « Quand Tartarin de Tarascon allait au cercle »
Annexe 5 : Gaston Leroux, Le Château noir (1914)
Annexe 6 : Gaston Leroux, « Les Frégates ont lancé la foudre », Le Matin, 1907
Bibliographie. Pour aller plus loin