Zoé Commère et Gaston Leroux, Au Maroc. Journal de route

  • Carouge, Droz, coll. "Courant du Monde", 2025
  • EAN : 9782600066655
  • 152 pages
  • Prix : 17.90 €
  • Date de publication :
Publié le par Mihai Duma

En décembre 1904, Gaston Leroux, alors reporter vedette du grand quotidien français Le Matin, débarque à Tanger. Il relate à ses lecteurs, dans les deux mois qui suivent, les péripéties tantôt burlesques, tantôt tragiques d’une mission diplomatique dépêchée par la France auprès du sultan du Maroc, l’un des rares territoires indépendants de la région, dans sa traversée du pays de Larache à Fez. Au ﬁl des pages, le sultan en personne, divers ministres et diplomates marocains, des membres de la délégation diplomatique française, mais aussi des opposants armés et même des brigands sont évoqués avec verve et un humour teinté d’autodérision. Le reportage se mue en récit de voyage et s’achève en roman d’aventures.

Ces pages inédites forment le premier volume de la collection de récits de voyage « Courant du monde ».

Table des matières :

Préface 

Qui est Gaston Leroux en 1905 ? 

Récit de voyage ou reportage ?  

Le Maroc au début du XXe siècle 

Représentations de l’ailleurs et de l’altérité 

Protocole éditorial 

Au Maroc. Journal de route. 

L’arrivée à Tanger 

Histoires de brigands 

Autres histoires de brigands  

Partis ! 

Première étape 

Le voyage à Fez 

Premières nuits sous la tente 

Chevauchée dans le désert 

Le voyage du « Bachadour » 

La mission chez les Beni-Snassen 

Sur la route de Fez 

Entrée de la mission française à Fez 

Le cauchemar 

Audience du sultan 

La mission française à la cour de Fez 

Ce que dit Moulaï Abd el Aziz  

Un raid à travers le Maroc 

Annexes 

Annexe 1 : Cartes du Maroc 

Annexe 2 : Pierre Loti, Au Maroc, chap. VIII 

Annexe 3 : Guy de Maupassant, « La Peur », extrait 

Annexe 4 : Alphonse Daudet, Les Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon (1872), extrait du chap. V, « Quand Tartarin de Tarascon allait au cercle » 

Annexe 5 : Gaston Leroux, Le Château noir (1914) 

Annexe 6 : Gaston Leroux, « Les Frégates ont lancé la foudre », Le Matin, 1907 

Bibliographie. Pour aller plus loin 