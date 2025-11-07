Les écrivaines-critiques (XIXe-XXe s.) (Séville)

Le 4 décembre 2025 aura lieu la première des deux journées d'études organisées par Julie Anselmini (Université de Caen) et Flavie Fouchard (Université de Séville) sur les écrivaines-critiques aux XIXe et XXe siècles.

Au XIXe siècle, l’existence et l’activité des femmes menant de front production littéraire et critique posent des questions spécifiques par rapport à celles soulevées par leurs confrères hommes, dans la mesure où elles cumulent d’une certaine façon une double réprobation : non seulement celle que leur vaut le fait d’être des femmes de lettres, ces ridicules ou monstrueux « bas bleus » que fustige la misogynie de leur époque, mais encore celle de se livrer à cette activité souvent mésestimée, comme ancillaire ou vénale, que constitue la critique – activité qui, cependant, offre aussi aux femmes qui écrivent un nouveau champ d’action, de positionnement, d’expression et même de combat. Qui ont été les écrivaines-critiques ? Comment ont-elles géré leur double carrière et concilié leur double activité ? Selon quelles stratégies, dans quels cercles et contextes, sur quels supports ? Comment ont-elles construit leur ethos « bifrons » et négocié, par leur propre discours auctorial, les deux faces de leur existence littéraire ? L’activité critique a-t-elle été assumée, voire revendiquée, ou au contraire masquée (sous le voile du pseudonyme, par exemple) ? Enfin, quelles interférences formelles, esthétiques et stylistiques induit cette double pratique ? En quoi la critique vient-elle nourrir et infléchir la création littéraire, en quoi, réciproquement, la critique est-elle « littérarisée », et comment, par l’écriture littéraire parallèle ? Ce sont les principaux questionnements que souhaitent explorer deux journées d’étude qui seront successivement organisées à l’université de Séville et à l’université de Caen le 4 décembre 2025 et le 26 mars 2026. La période considérée ira des premières années du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale et les figures sollicitées seront tant des écrivaines-critiques de tout premier plan (George Sand, Delphine de Girardin, Rachilde, Colette…) que des minores, voire des inconnues, qu’il nous importera de mettre en lumière.

4 DÉCEMBRE 2025



9h Accueil, introduction

9h30 Marie-Eve THÉRENTY (Université Montpellier 3), conférence d’ouverture

10h15 Brigitte DIAZ (Université de Caen)

« George Sand, lectures critiques du roman contemporain ».

Pause

11h Samantha CARETTI (Université de Caen)

« “Tout embrasser” » : Marie d’Agoult ou l’exercice d’une critique ambitieuse ».

11h35 Adrian VALENZUELA CASTELLETTO (Université Polytechnique Hauts-de-France)

« Marie de Régnier, critique littéraire ».

12h10 Julie ANSELMINI (Université de Caen)

« Colette ou du roman comme expérience critique ».

Déjeuner

14h45 Conférence José-Luis DIAZ (Université Paris-Cité)

« Une femme critique littéraire méconnue : Louise Ozenne (1808-1842) ».

15h30 Corentin ZURLO-TRUCHE

« La critique dramatique dans La Fronde : le répertoire masculin passé au

crible des plumes féministes ».

Pause

16h05 Genviève DE VIVEIROS (Université Western, Canada)

« Jeanne Marni (1851-1910), critique dramatique à La Fronde. »

16h40 Myriam JUAN (Université de Caen-IUF)

« Pour l’amour du romanesque : les femmes critiques de cinéma et la tentation

de la littérature ».

Cette journée sera également diffusée en visio : pour obtenir le lien de connexion, contacter :

julie.anselmini@unicaen.fr ou flaviefouchard@us.es