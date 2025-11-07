Rémy Campos, Un soir à l’Opéra. Essais d’histoire pragmatique (1875-1914)

Que pouvait-on entendre, voir ou entrevoir lors d’une soirée à l’Opéra de Paris à la fin du XIXe siècle ? En suivant pas à pas un figurant d’un soir, un ministre dans les coulisses, un homme du monde dans une loge et un choriste sur les planches, Rémy Campos embrasse toute la vie sociale de ce haut lieu de l’art lyrique.

Les rencontres des quatre personnages – tous issus de la presse quotidienne de l’époque ou de romans à succès – avec le personnel du théâtre et ses spectateurs nous font découvrir les dessous du Palais Garnier, son armée de travailleurs de l’ombre, ses lieux à l’abri des regards indiscrets où les hiérarchies sociales s’effacent… Autant de facettes que l’historien a reconstituées grâce à un travail minutieux dans les archives administratives et artistiques de l’Opéra.

Le temps d’une soirée dans ce qui était le plus grand théâtre du monde, Rémy Campos retrace une histoire de l’opéra à hauteur d’hommes et de femmes. Il montre que l’Opéra de Paris était un édifice de pierre comme de plume, fréquenté par des êtres de chair et d’os autant que par des créatures littéraires.



—

Illustration : Inauguration du nouvel Opéra. La salle vue de la scène.

Dessin de MM. Scott et Lix, gravure sur bois d’Amédée Daudenarde,

pour Le Monde illustré, 9 janvier 1875.

© CC0 Paris Musées/Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

Mise en couleur Éditions de l’EHESS.