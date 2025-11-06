Regards croisés France-Italie dans la presse, XVIIIe-XXIe s. (Nantes)

« Regards croisés France-Italie dans la presse (XVIIe-XXIe siècles) »

Journée d’étude internationale du réseau SIFI

Nantes, le 14 novembre 2025 – Château du Tertre, salle 104

—

9h30 : accueil des participant.e.s

10h : Nathalie Grande (Nantes Université, LAMO) et Aurélie Gendrat-Claudel (Nantes Université, CRINI), Ouverture des travaux

Première session. Reflets de la littérature française dans la presse italienne des XVIIIe et XIXe siècles.

Modération : Nicolas Corréard (Nantes Université, LAMO)

10h15 : Laura Rescia (Università di Torino), Fragments littéraires français dans la presse italienne du XVIIIe siècle. Le cas des Nouvelles Tragi-comiques de Paul Scarron dans La Toelette (1760-1761).

10h45 : Sabrina Caiola (Nantes Université – Università di Verona), La littérature française dans le Conciliatore (1817-1818)

11h15 : Discussion et pause

Deuxième session. Romantisme.

Modération : Karine Cardini (Nantes Université, CRINI)

11h45 : Jacob Lachat (Université de Fribourg), L’Italie romantique de la Revue des Deux Mondes (1829-1848)

12h15 : Simona Munari (Università Roma Tor Vergata), Nerval en Italie : la presse dans la relecture canonisante d’Umberto Eco

12h45-14h30 : Discussion et pause déjeuner

Troisième session. Regards croisés au XXe siècle.

Modération : Iris Chionne (Nantes Université, CRINI)

14h30 : Giuseppe Varone (Università Roma Tor Vergata – Université de Poitiers), « Il Politecnico » et « Les Temps Modernes » : un jeu de miroirs

15h : Anne-Frédérique Schläpfer (Université de Fribourg), « Ce qu’il y manque ? À peu près tout ». La littérature de langue italienne dans Rencontre (1950-1953)

15h30 : Debora Sciolla (Université de Udine), La réception d’Inès Cagnati entre la France et l’Italie : le rôle de la presse entre réflexions critiques et trajectoires éditoriales

16 : Discussion et clôture des travaux