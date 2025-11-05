François et la France (Florence)

Si saint François est, en Italie, à l’origine d’une nouvelle langue poétique et d’un nouveau langage figuratif, quel est son héritage linguistique et poétique, mais aussi spirituel et philosophique, en France ?

À l’occasion du huitième centenaire de sa mort, le colloque François et la France se propose de réfléchir aux multiples voies par lesquelles le message franciscain a été reçu, traduit et réélaboré dans la culture littéraire française.

Les chercheurs sont invités à s’interroger sur la poésie et la culture franciscaines en langue française, considérées à la fois du point de vue de la traduction des textes originaux et de leur réception poétique, théologique et philosophique, jusqu’à leur actualisation dans la poésie moderne et contemporaine.

TRAJECTOIRES FRANÇAISES DU FRANCISCANISME

Au cours de l’histoire, la figure de saint François d’Assise a connu en France des fortunes diverses. Au XIIIᵉ siècle, lors de la querelle entre réguliers et séculiers, les frères mineurs surent s’imposer dans les universités et occupèrent d’importantes chaires de théologie à la Faculté de Paris. Parmi les plus célèbres magistri, rappelons Alexandre de Halès et surtout Bonaventure de Bagnoregio. La fidélité au souvenir de François et de ses compagnons fut à l’origine de dissensions internes à l’Ordre après la disparition de Bonaventure. Le théâtre de ces événements fut en grande partie le Midi de la France. En effet, la vie du saint d’Assise représenta, pendant les quarante années suivantes, le point de référence de la religiosité populaire des Spirituels et des Béguins de Provence, soucieux de maintenir une observance rigoureuse des préceptes de la Règle.

Si pour Voltaire Saint François n’était que le « bonhomme d’Assise » (dans sa célèbre traduction du chant XXVII de l’Enfer), c’est le XIXᵉ siècle qui lui rendra sa centralité, en l’inscrivant au cœur d’une nouvelle sensibilité européenne. Dans ce climat s’inscrit l’œuvre de Frédéric Ozanam, Les Poètes franciscains en Italie au XIIIᵉ siècle (1852), qui réévalue François non seulement comme saint et réformateur, mais aussi comme figure fondatrice d’une poésie religieuse moderne, profondément humaine et inspirée.

Ozanam ouvre ainsi une voie qui sera parcourue par de nombreux chercheurs français, catholiques mais aussi protestants – de Paul Sabatier à Camille Mauclair, de Gabriel Faure à Georges Goyau – contribuant à un renouveau plus large de l’imaginaire européen. Et le franciscanisme fascine encore aujourd’hui par sa poétique de la pauvreté, de la fraternité cosmique, de la simplicité, de l’attention et du soin portés à la nature.

Cet esprit se reflète dans la poésie française du début du XXᵉ siècle, dans les œuvres de Francis Jammes, Charles Péguy, André Lafon, Armand Praviel, Louis Le Cardonnel – ce dernier ayant vécu à Assise et puisé son inspiration pour ses Carmina Sacra (1912) – ainsi que dans celles de Germain Nouveau (qui signait « Humilis »). À cette constellation appartient également Émile Ripert, poète provençal et érudit du franciscanisme, auteur du Poème d’Assise (Paris, v. 1920) et de l’essai La Poésie franciscaine (Monaco, 1926), où il identifie dans l’inspiration franciscaine une origine commune, solaire et méditerranéenne, partagée entre l’Italie et la Provence.

La poésie franciscaine française se présente ainsi comme l’un des moments les plus significatifs du dialogue spirituel et littéraire entre l’Italie et la France, ainsi qu’un témoignage vivant de la capacité du message de François à traverser les siècles, en nourrissant imaginaires, styles et visions du monde.

AXES THÉMATIQUES

AXE TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

Versions françaises des textes de Saint François (Cantico di Frate Sole) et des œuvres hagiographiques (Fioretti, etc.);

Versions françaises d’œuvres d’inspiration franciscaine (Laudes, etc.) ;

Activité traductive et interprétative des passeurs (Ozanam, Ripert, etc.) ;

Les traducteurs contemporains : témoignages, expériences, approches critiques et génétiques ;

Médiations linguistiques et culturelles entre l’Italie et la France.

AXE HISTOIRE DES IDÉES

L’image du franciscanisme dans la philosophie et la théologie françaises ;

L’opposition entre esprit franciscain et culture rationaliste en France ;

La réception catholique et protestante du franciscanisme et de la figure de François.

AXE LITTÉRATURE

Présence du franciscanisme dans la poésie française moderne et contemporaine (et dans d’autres formes d’expression) ;

Nature, enfance spirituelle, pauvreté comme motifs poétiques ;

Continuités et transformations de la voix franciscaine au XXIᵉ siècle.

AXE SOCIOLOGIE DU FAIT RELIGIEUX

François, la pauvreté et les mouvements religieux populaires en France ;

François et le franciscanisme dans les courants religieux jusqu’à aujourd’hui.

—

Organisation: Fernando Funari (Université de Florence)

En collaboration avec Ettore Maria Grandoni (CAER Centre Aixois d'Études Romanes – Aix-Marseille Université; La Sorbonne Nouvelle)

En collaboration avec la communauté OFM Conv. de Santa Croce et l’Opera di Santa Croce (OPA)

et avec l’Institut Français de Florence

Date (provisoire): Semaine du 5 au 9 octobre 2026

Lieu : Florence, Basilique de Santa Croce

Langue : italien, français.

—

Échéances

15 décembre 2025 | manifestations d’intérêt à communiquer à fernando.funari@unifi.it

31 janvier 2026 | envoi des titres et résumés des propositions de communication (français ou italien) à communiquer à fernando.funari@unifi.it

1er février 2026 | notification des acceptations

Octobre 2026 | colloque (vendredi 8–9 octobre, date à confirmer)

1er décembre 2026 | remise des contributions pour les Actes

1er juin 2027 | publication des Actes