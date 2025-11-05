Le Récit-page, un concept littéraire et un espace Web

http://www.recit-page.fr

Comme son nom l’indique, le récit-page est le récit qui se déploie dans l’espace de la page unique.

Entre l’écriture ultra-minimaliste, qui veut faire tenir le littéraire dans la brièveté de quelques mots, et la nouvelle brève, qu’il serait illusoire de vouloir délimiter strictement, la contrainte de la page crée un terrain singulier d’exploration tout comme une voix littéraire aux accents propres.

Moins soucieux de séquence que de fulgurance, et devant composer avec l’absence de trame, d’intrigue, voire d’anecdote, le récit-page tire ses ressources moins de la narration que des puissances du langage : la suggestion, l’évocation, le détournement, l’inversion, le paradoxe, l’imagé, le décalé.... Sans pour autant se confondre avec les curiosités logiques ni avec les pirouettes purement verbales. L’ingénieux ne suffit pas au littéraire et seul un sens profond du langage rend possible une esthétique de la brièveté

On trouve dans la tradition littéraire des textes qui précèdent et illustrent la notion de récit-page, sous la plume par exemple de Virginia Woolf, Kafka, Ponge et plus près de nous, Borges, Chevillard, Sternberg…

Mais c’est à partir de 2018, par la biais d’un espace web consacré, que le récit-page devient un concept éditorial spécifique, un genre à part entière, démultipliant les efforts créatifs et faisant naître des vocations y compris de la part d’auteurs confirmés.

Un comité de lecture veille à la qualité des publications composé de : Ada Teller, éditrice et auteure, Marie-Françoise Berthu-Courtivron enseignante en Littérature française à l’Université de Rennes, et Eduardo Berti, écrivain, membre de l’Oulipo.

Dans le flot des propositions, seule une soixantaine d’auteurs ont été retenus et figurent à l’heure actuelle sur le site. La quantité et la fréquence des publications restant volontairement limitée, en fonction de la réception de textes répondant pleinement aux exigences littéraires attendues.

Une rubrique Documentation rassemble des ressources théoriques autour de l’écrit bref.

Des éditoriaux viennent désormais interroger la place — admise ou non — de l’intelligence artificielle dans la création du récit-page, ouvrant un nouveau champ de réflexion sur les conditions contemporaines de l’écriture littéraire.

Enfin, le récit-page bénéficie d’un accueil régulier dans le champ académique et éditorial : présentation lors de rencontres à l’ENS, à l’Université Sorbonne Nouvelle et à l’Université d’Angers. Des publications sont à signaler aux éditions Nathan, First et aux Presses universitaires François-Rabelais. On signalera encore la participation au 36ᵉ Congrès international d’Histoire de l’Art (Lyon, session juin 2024).