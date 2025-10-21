Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec (Actualitte.com)

Signalé par Actualitte.com :

Les archives des éditions des Femmes-Antoinette Fouque rejoignent l’Imec, offrant un regard inédit sur une aventure éditoriale et militante majeure du féminisme français. Créée en 1973 par Antoinette Fouque, la maison a œuvré à faire émerger la voix et la créativité des femmes.

"Cinq ans après avoir cofondé le Mouvement de Libération des Femmes (MLF), Antoinette Fouque fonde sa propre maison d’édition, un lieu pensé pour « mettre l’accent sur la force créatrice des femmes, faire apparaître qu’elles enrichissent la civilisation ». Première maison d’édition fondée par des femmes en Europe, le projet se veut autant politique que culturel : il s’agit de publier les œuvres de cette moitié de l’humanité restée longtemps invisibilisée, et de contribuer ainsi à son émancipation.

Le fonds des éditions des Femmes-Antoinette Fouque, actuellement en cours de versement à l’Imec, réunit les archives des dix premières années d’activité de la maison (1973-1983). On y trouve les dossiers éditoriaux et de fabrication, les correspondances avec les autrices, ainsi que les revues de presse, la documentation, l’iconographie et divers documents audiovisuels. À cet ensemble s’ajoutent la bibliothèque historique, les ouvrages publiés et les collections de périodiques éditées par la maison."

