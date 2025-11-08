Soirée spéciale Joseph Kessel sur France.tv le 28 nov. 2025

Vendredi 28 novembre à 21.10 sur France 5 et sur france.tv

France 5 propose une soirée exceptionnelle dédiée à Joseph Kessel, écrivain, grand reporter et témoin de son siècle. À travers le film L’Armée des ombres et le documentaire La Mallette de l’ogre, (re)découvrez la force d’un regard et la plume d’un homme qui a su raconter la liberté, le courage et la mémoire.

—

21.05 : Le film : L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville



1942. La France occupée. Dénoncé par un traître, un résistant est interné dans un camp. Il s'évade et rejoint les membres de son réseau. De victime, il doit devenir bourreau et tuer le mouchard. Mais la lutte continue : une résistante tombe aux mains de la Gestapo. Craignant qu'elle ne parle pour sauver sa fille, ses compagnons décident de l'exécuter.

Avec Lino Ventura, Paul Meurisse, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret, Claude Mann, Paul Crauchet, Christian Barbier, Serge Reggiani...



Réalisation Jean-Pierre Melville - Scénario Jean-Pierre Melville - 140 min - 1969 - Disponible pendant 7 jours sur france.tv

—



23.20 : Joseph Kessel, la mallette de l'ogre



À travers les mots et les images, ce film retrace le parcours d’un homme qui a fait du reportage une épopée et du réel une matière de roman.

Si le XXe siècle était un homme, Joseph Kessel aurait été son nom. Lui, conteur de toutes ses aventures, témoin de tous ses maux. Jef le Russe juif, Jef « le roi des princes du reportage », Jef le combattant, Jef le romancier, Jef de l’Académie française.

« On dit maître, Monsieur, ou Joseph Kessel ? »

— Je vous en supplie, pas de maître. Même avant l’Académie… J’ai toujours essayé qu’on ne m’appelle pas ainsi parce que je trouve que ça vieillit beaucoup. »

Pas « maître » donc. Juste Jef… mais un destin fabuleux.

Mille vies en une. Reporter, romancier, exilé, résistant, scénariste, aventurier, joueur, poète, alcoolique, amateur de cabarets, séducteur, bourlingueur invétéré. Un ogre, tout en tendresse et en empathie. Qui embrasse son époque et s’en fait le scribe.

Un document rare, entièrement composé d’archives venues des quatre coins du monde. Une matière vivante, précieuse, portée par la langue savoureuse de l’écrivain-reporter Patrick de Saint-Exupéry et par les pages incandescentes de Kessel lui-même. Le reporter s’y dévoile dans un film exceptionnel, bien au-delà de la biographie : un hommage vibrant à l’aventure, au terrain, à l’engagement.



Réalisation Patrick de Saint-Exupéry, Production 13PRODS, 62 min