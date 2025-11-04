Derrière le voile de l’anonymat : enjeux éthiques et récits culturels à l’ère de l’innovation numérique

Université Côte d’Azur (LIRCES)/Université Paris-Panthéon-Assas (CERSA - Law & Humanities)

Université Côte d’Azur – le 1er et 2 juin, 2026 Université Paris-Panthéon-Assas– le 8 et 9 juin, 2026 Colloque international organisé par

Suhasini VINCENT, Prof. British Literature, Université Côte d’Azur

Daniel HOTARD, JD & MCF, Université Paris-Panthéon-Assas

Un projet de recherche interdisciplinaire, mené par des chercheurs issus de deux laboratoires — Daniel HOTARD (CERSA – Droit et Humanités) et Suhasini VINCENT (LIRCES) — cherche à mieux comprendre « l’anonymat » à l’ère numérique.

Les communications pourront être présentées en anglais ou en français, et une publication sera envisagée soit dans la revueCycnos, soit aux Éditions Panthéon-Assas. Lors de la soumission de vos propositions, pourriez-vous préciser, s’il vous plaît, si vous souhaitez présenter la communication à Nice ou à Paris.

Chaque présentation aura une durée de 20 minutes, suivie d’une discussion. Les propositions d’environ 300 mots,accompagnées d’une courte biographie, sont à envoyer avant le 15 décembre 2025 aux organisateurs : Suhasini VINCENT(Suhasini.Vincent@univ-cotedazur.fr) et Daniel HOTARD (daniel.hotard@assas-universite.fr). La conférence est prévuecomme un événement collaboratif entre l’Université Côte d’Azur et l’Université Paris-Panthéon-Assas.