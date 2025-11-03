Relations transmédiatiques à partir de la BD au Canada (APFUCC, Université du Québec à Chicoutimi, mai 2026)

« Relations transmédiatiques à partir de la BD au Canada »

Atelier 2, colloque de l’APFUCC (Chicoutimi, 26-29 mai 2026)

La décennie 90 a vu un mini-boom de la BD canadienne qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. Comme dans le reste du monde, elle a aussi vu le boom du numérique, affectant l’ensemble du monde culturel y compris le livre. Dans un premier temps, ces deux booms ont en partie évolué parallèlement : ainsi, la BD canadienne a continué à être publiée principalement en format papier. Progressivement, les acteurs du monde du livre et de la BD au Canada ont ensuite de plus eu recours aux outils numériques. Leur influence sur le monde de la création (tablette), la production (scanner) et la diffusion (PDF) est devenue incontournable et de mieux en mieux maitrisée par les générations nées après 1970.

Tant les créateur·trice·s que les mondes de l’édition et de la diffusion ont soit subi soit accueilli cette porosité entre la BD et le numérique à cause d’un intérêt personnel (passion des jeux vidéo, des dessins animés, etc.) ou d’un besoin économique, allant du niveau individuel (survivre par la BD est difficile) aux enjeux industriels et commerciaux.

Ces différents enjeux sont alors le lieu de transferts de pratiques entre une certaine manière de faire de la BD (avec un crayon, une plume et des technologies a mimina) et les espaces fortement techniques de l’animation et du jeu. De la sorte, des évolutions sociétales et enjeux économiques mettent directement et explicitement en exergue les intérêts de la transmédialité.

Dès lors, ce phénomène déjà très généralisé dans d’autres cultures a commencé à toucher le monde de la BD canadienne avec de nombreux exemples – d’abord surtout pour enfants ou adolescents, et plus tardivement pour adultes. Ainsi à l’exception de l’adaptation de la BD adulte Baptiste d’André-Philippe Côté (1988 dans Safarir, puis 6 albums de 1991 à 1998, et enfin l’animation en 2001-2002), le premier vrai phénomène canadien transmédiatique vers l’international est « Scott Pilgrim » (de la série BD finie en 2010 au film live, en passant par les jeux vidéo [2010] et l’animation [2022]) et dans le domaine francophone L’Agent Jean dont le premier volume est paru en 2011, pour ensuite être adapté en format animé en 2018.

Ce sont ces connections entre les mondes médiatiques au Canada francophone à partir de la bande dessinée que cet atelier se donne comme objectif de mettre en lumière. Au début de son ouvrage La grande conversion numérique, Milad Doueihi parle des bouleversements ayant « induit des pratiques de masse, qui […] remettent en cause des conventions et traditions établies » (2008, pp. 11-12). Nous aimerions investiguer les différents dialogues entre la BD canadienne francophone et les autres médiums – l’animation, les jeux vidéo et les arts – qui participent à un bassin artistique en évolution permanente.

Différents axes à explorer :

- Relations transmédiales BD canadienne / jeux vidéo / art / animation…

- Enjeux économiques ou sociaux à adapter une BD (ou vers le format BD)

- BD numérique, mode d’emploi

- Recensement de cas de figure

- Enquête de terrain avec des personnes des mondes de la création, publication ou diffusion de BD au Canada

Calendrier et précisions :

Date limite pour l’envoi des propositions de communication : 15 janvier 2026. Veuillez soumettre votre proposition directement sur la page du colloque : https://event.fourwaves.com/fr/apfucc-2026/pages/87968538-fab0-4ca7-ba5a-c1b461e8829d

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication, présentée en français (la langue officielle de l’APFUCC).

L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais conférence de l’APFUCC. Ces frais pourront être payés lorsqu'ouvrira la période d'inscription en février 2026.

Bibliographie indicative :

Organisé par : Jean Sébastien et Marie Pascal