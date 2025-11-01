Carl Schmitt, La Notion de politique. Théorie du partisan

Préface : Julien Freund

Traduction (Allemand) : Marie-Louise Steinhauser

La Notion de politique (1932) expose les thèses qui forment le cœur de la pensée de Carl Schmitt : en définissant le champ spécifique de l’action politique à partir du couple conceptuel de l’ami et de l’ennemi, il le coupe définitivement de la morale ou de l’économie. Un État ami peut être immoral tandis que l’ennemi peut rester un partenaire commercial. Dès lors, l’État ne se confond plus avec la politique et n’en constitue qu’une expression historique et périssable.

Théorie du partisan (1963) examine la situation causée par l’effritement du monopole politique de l’État à partir de 1945, lorsque le conflit se généralise en raison de la politisation de l’ensemble des sphères de la vie sociale. Apparaît alors le partisan, que nous appelons parfois le terroriste. Figure emblématique de notre modernité, il est le combattant d’une guerre totale dont l’actualité demeure brûlante.

