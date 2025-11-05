George Orwell, 1984 (éd. limitée)
Édition de Frédéric Regard
Traduction (Anglais) par Clotilde Meyer
« Big Brother vous regarde. »
Surveillance sans limites, censure et propagande, terreur, bannisse- ment des libertés individuelles – jusqu’à l’amour lui-même... 1984 fascine depuis bientôt quatre-vingts ans par la violence implacable qu’il décrit et son aspect prémonitoire.
Cette édition collector à la fabrication soignée comprend une présentation aussi éclairante qu’accessible, où Frédéric Regard interroge la force du mythe qu’est devenu 1984. Que dit de notre monde le succès de cette fiction ? Quelle était la motivation d’Orwell à fournir cet ultime travail, quelques mois avant sa mort? Ce véritable essai introductif déchiffre comment un « roman-essai » expérimental a pu réaliser l’ultime souhait qu’Orwell aura nourri toute sa vie durant: «transformer l’écriture politique en art».