George Orwell, 1984 (éd. limitée)

Édition de Frédéric Regard

Traduction (Anglais) par Clotilde Meyer

« Big Brother vous regarde. »

Surveillance sans limites, censure et propagande, terreur, bannisse- ment des libertés individuelles – jusqu’à l’amour lui-même... 1984 fascine depuis bientôt quatre-vingts ans par la violence implacable qu’il décrit et son aspect prémonitoire.

Cette édition collector à la fabrication soignée comprend une présentation aussi éclairante qu’accessible, où Frédéric Regard interroge la force du mythe qu’est devenu 1984. Que dit de notre monde le succès de cette fiction ? Quelle était la motivation d’Orwell à fournir cet ultime travail, quelques mois avant sa mort? Ce véritable essai introductif déchiffre comment un « roman-essai » expérimental a pu réaliser l’ultime souhait qu’Orwell aura nourri toute sa vie durant: «transformer l’écriture politique en art».

Feuilleter le livre…