Gilles Deleuze, Textes choisi de Bergson suivi de Le Bergsonisme

Le présent volume réunit pour la première fois le recueil oublié de textes choisis par Gilles Deleuze dans l’œuvre d’Henri Bergson, Mémoire et vie (1957), et le petit livre, devenu un classique, qu’il consacre moins de dix ans plus tard au bergsonisme. Les extraits offrent à la fois une précieuse introduction aux principaux enjeux de la pensée bergsonienne et une mise en perspective de son rôle dans l’œuvre de Deleuze.

Si la lecture de ces textes choisis au miroir du Bergsonisme confirme l’interprétation de Deleuze, elle laisse aussi apparaître une résistance de l’œuvre à son interprète. Une nouvelle trajectoire philosophique, proprement deleuzienne, s’invente ici par différenciation avec le corpus bergsonien.

