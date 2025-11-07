Jean-Luc Nancy, L'Intrus suivi de Intrusions (éd. augmentée)

Postface de Jérôme Lèbre : À quoi tient une pensée ?

Quelques années après sa greffe du cœur, Jean-Luc Nancy est revenu sur cette expérience dans un texte devenu l’un des ouvrages majeurs de la pensée contemporaine sur l’identité, le corps, mais aussi la relation aux étrangers alors même que les lois anti-immigration étaient déjà d’actualité.

Jouant sur les possibilités de l’écriture à la première personne, l’auteur raconte ce qu’il a vécu, mais aussi ce qui était à la limite, parfois du vivable, parfois du concevable, et comment il est devenu lui-même l’intrus à la suite des complications et des traitements qu’impliquait cette opération. Ainsi sa pensée, vouée à montrer à quel point nous sommes des corps singuliers, sensibles, vulnérables, prend-elle un tour intime qui rapproche cet écrit de la littérature comme du cinéma.

Quatre textes (articles, entretiens) comme autant d’« intrusions », ainsi qu’une postface du philosophe Jérôme Lèbre, complètent cette nouvelle édition.

Jean-Luc Nancy (1940-2021) a enseigné la philosophie à Strasbourg, Berlin ainsi que dans plusieurs universités des États-Unis. Sa pensée s'est déployée dans de multiples champs comme en témoigne la centaine de livres publiés, lus et commentés dans le monde entier.