Mikhaïl Lermontov, Un héros de notre temps.

Édition et traduction : Déborah Lévy-Bertherat

On a souvent fait d’Un héros de notre temps le premier roman psychologique de la littérature russe. Mais l’analyse y est toujours subordonnée à cette ironie dominante, à ce regard distancié et critique que Petchorine, personnage principal et narrateur, jette sur ses aventures. À juste titre, on y lira les signes d’un certain essoufflement de la sensibilité romantique ; mais on verra aussi en Petchorine l’aîné de ces héros sombres qui peupleront les plus grands textes de Gontcharov, Tourgueniev ou Dostoïevski. À bien des égards, en effet, le court roman de Lermontov, étrange, décousu, fascinant, annonce les romans russes de la deuxième moitié du XIXᵉ siècle.