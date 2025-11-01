Stefan Zweig, J'aimerais penser que je vous manque un peu. Lettres à Lotte (1934-1940) (rééd. Olivier Matuschek)

Les lettres inédites adressées par Zweig à Lotte, sa femme, éclairent d’une lumière inédite la personnalité et l’œuvre de cet écrivain majeur du XXe siècle.

Recrutée via l’organisme juif d’assistance aux réfugiés à Londres, Lorre Altmann est devenue la collaboratrice indispensable au travail littéraire de Stefan Zweig. Ils se marieront en 1939 et se suicideront ensemble à Petrópolis en 1942. Dans ces archives est montré un patron attentionné mais exigeant, un écrivain acharné à publier en dépit de la persécution hitlérienne, un homme à la fois résolu à rompre avec Friderike, sa première femme, et hésitant. Réunies par Olivier Matuschek, biographe de Zweig, elles composent un récit vivant et un éclairage inédit sur l’un des plus grands auteurs du XXe siècle.



Le travail de reconstitution d’Olivier Matuschek, qui associe sa riche culture personnelle et un parfait esprit de synthèse, a le don de rendre à l’existence de Zweig son poids de passion, de courage et de chagrin. Sébastien Lapaque, Le Figaro littéraire.

Traduit de l’allemand par Brigitte Cain-Hérudent.