Françoise d'Eaubonne, Histoire de l'art et lutte des sexes

L'édition critique de l'ouvrage pionnier sur l'histoire de l'art de Françoise d'Eaubonne (1920-2005), inventrice du concept d'écoféminisme.

À l'heure où les grands textes qui ont marqué l'histoire de l'art sont réédités (Linda Nochlin, Griselda Pollock, Carla Lonzi), afin d'enrichir la réflexion féministe actuelle en histoire de l'art, il était important d'apporter une autre pierre à cet édifice : la pensée de Françoise d'Eaubonne. Connue pour avoir imposé le terme d'écoféminisme, elle est l'autrice d'une centaine d'essais, romans et autres recherches, qui rencontrent un succès auprès des nouvelles générations depuis une dizaine d'années. Histoire de l'art et lutte des sexes complète le panorama par une réflexion féministe sur la fabrique d'une histoire de l'art déjà critique, une histoire marxiste de l'art, mais qui n'inclut pas une perspective féministe. Françoise d'Eaubonne se situe à cette croisée-là, rejoignant les historiennes de l'art les plus reconnues de son époque par ses analyses puissantes, nourries de références à de multiples champs, soutenues par un ton entraînant et une argumentation solide.



Le regard porté sur des œuvres connues, qu'elle a pour la plupart pu voir au musée du Louvre, relève du champ des études féministes, de genre, queer, des sexualités tout autant que d'une histoire sociale de l'art. Il était temps de redonner une visibilité à cet ouvrage pionnier, complètement délaissé par l'histoire de l'art, afin de lui faire rencontrer une nouvelle génération de lecteurs-ices. Pour faciliter l'accès aux multiples références convoquées, il a été nourri d'un appareil de notes conséquent, qui accompagne la lecture et situe les références qui structurent l'argumentation de Françoise d'Eaubonne.



« Il existe bien une lutte des sexes où le sexe féminin, bien qu'en grande partie définissable en tant que classe, ne se comporte pas comme une classe ; il lui a été jusqu'à présent impossible de s'assumer comme telle. Nous prétendons que l'art, que la production d'images reflétant une culture, est le champ idéal de tous les possibles de cette lutte, et nous entendons le démontrer avec exemples à l'appui. Nous cherchons les rapports ignorés entre cette production d'images qu'on nomme art et les étapes de cette lutte beaucoup plus occultée que celle des classes. L'art tel que nous le connaissons n'en a peut-être plus pour longtemps. "L'art nouveau" chez les femmes brille peut-être de noms qui ne rappellent guère l'ancienne créativité, ceux d'une Ulrike Meinhof, d'une Angela Luther, d'une Margeritha Cagol affirmant la profonde relation du Féminin et de la vie sur un plan nouveau, l'art de la violence, comme ces femmes de Goya à la fois sujet de l'Histoire et objets de l'Art ; ici, sujets à part entière. » - Françoise d'Eaubonne, 1978

Fabienne Dumont est professeure d'histoire de l'art contemporain à l'université Jean-Monnet-Saint-Étienne et critique d'art, spécialiste des questions féministes, de genre et queer articulées à une perspective culturelle, sociale et politique. Sa thèse est devenue un livre, Des sorcières comme les autres – Artistes et féministes dans la France des années 1970 (Presses Universitaires de Rennes, 2014). Elle a édité l'anthologie La rébellion du Deuxième Sexe – L'histoire de l'art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000) (Les presses du réel, 2011) et codirigé deux projets collectifs, L'histoire n'est pas donnée – Art contemporain et postcolonialité en France (Universitaires de Rennes, 2016) et À l'Ouest toute ! Travailleuses de Bretagne et d'ailleurs (Les presses du réel, 2017). En 2019, deux ouvrages dont elle a signé les textes ont accompagné une rétrospective de Nil Yalter au MAC VAL, dont elle était co-commissaire : Nil Yalter – À la confluence des mémoires migrantes, féministes, ouvrières et des mythologies (MAC VAL) et Nil Yalter – Entretien avec Fabienne Dumont (Manuella Éditions/Aware). En 2022, elle a dirigé un livre de regards d'artistes sur Alice Neel (ER Publishing). Fabienne Dumont publie régulièrement des textes dans des revues d'histoire de l'art et d'art contemporain, d'histoire, d'histoire des femmes ou du genre, des catalogues d'exposition, des actes de colloques, séminaires et des ouvrages collectifs, en France et à l'étranger.

SOMMAIRE

Avant-propos de Vincent d’Eaubonne.

Préface de Fabienne Dumont

Préliminaires

INTRODUCTION

1. Observations préalables

2. Le sexe est-il une classe ? Dialectique de la présence et de l'absence

PRÉSENCE DANS LE CRÉÉ DES ABSENTES DE LA CRÉATION

1. Les portraits de Mme Récamier

2. Figures de femmes sous l'Ancien Régime, la Révolution et l'Empire

3. L'enlèvement de Proserpine

RAPPORTS HISTORIQUES ENTRE L'HOMOSEXUALITÉ MÂLE ET LA LUTTE DES SEXES

De Silène à Ganymède

UNE IDÉOLOGIE IMAGÉE EN TEMPS DE CRISE

Les femmes chez Goya

QUELQUES INTERRUPTIONS DANS L'ABSENCE DE CRÉATION

D'Anastaise à Vigée-Lebrun

CONCLUSIONS

Bibliographie de l'ouvrage

Bibliographie de Françoise d'Eaubonne

Table des illustrations

Index