Thomas Mann, Écrits intimes (inédit)

Traduit par Guillaume Ollendorff

Introduction de Bertrand Dermoncourt

Un ensemble de textes intimes et autobiographiques rares, inédits ou épuisés du prix Nobel de littérature 1929 qui révèle une face cachée du géant des lettres allemandes.

Ce livre regroupe, pour la première fois en France, des textes intimes et autobiographiques rares, inédits ou épuisés de Thomas Mann, prix Nobel de littérature en 1929.

Proposés dans l'ordre chronologique, ces essais, lettres et articles dessinent le portrait d'un auteur aux prises avec des préoccupations majeures de son temps – la libération de la femme, la passion des élites pour l'occultisme, le rôle social et politique de l'écrivain. Ils révèlent aussi ses propres tourments concernant sa vie familiale et son rapport à l'homosexualité. On y trouve, entre autres, ses souvenirs d'enfance, sa relation au succès, mais aussi ses réflexions sur le mariage et l'érotisme.

À travers ces pages se dévoile un visage inattendu du géant des lettres allemandes, tour à tour drôle et grave, classique et moderne, bourgeois et iconoclaste.