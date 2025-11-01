Nellie Bly, Vies de femmes. Reportages inédits de la pionnière du journalisme d'inflitration.

« Personne, à l'exception de celles et ceux qui en ont fait l'expérience, ne mesure le problème. »

On lui aurait pourtant donné le bon Dieu sans confession… Féministe, indignée par l'injustice sociale, Nellie Bly a inventé au XIXe siècle le journalisme d'infiltration, se faisant accepter sous une fausse identité, non sans risques, dans les milieux où elle souhaitait enquêter : un bureau de recrutement de domestiques, une usine d'emballage, une agence matrimoniale, un foyer de charité, un poste de police, etc. Racontés à la première personne, vifs et vivants, ironiques, cruels, attentifs aux faits, les reportages inédits réunis dans ce recueil s'apparentent à de petites nouvelles, mais décrivent une réalité crue, celle de femmes au bord du gouffre sous le regard des hommes. Bien plus tard, Tom Wolfe parlera de « nouveau journalisme ».

Préface et traduction de Léa Gauthier.