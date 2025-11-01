Eschyle, Les Choéphores, Les Euménides (rééd.)

Édition de : Daniel Loayza, Marie-Joséphine Werlings

Traduction (Grec ancien) : Daniel Loayza

Œuvre de l’aîné des trois grands tragiques athéniens, unique trilogie dramatique que l’Antiquité nous ait léguée, l’Orestie, dont Les Choéphores et Les Euménides forment les deux derniers volets, relate le passage de la loi du talion à la justice instituée.

Meurtre pour meurtre, ruine pour ruine, sang pour sang : telle est la loi des dieux lorsque s’ouvre Les Choéphores. Pour venger son père Agamemnon, Oreste doit tuer sa propre mère, Clytemnestre, et l’amant de celle-ci… Mais ce meurtre déclenche la fureur des Érinyes, qui se lancent à la poursuite du matricide pour le châtier. Accusé d’un crime de sang auquel pourtant le respect de la justice divine l’a contraint, Oreste, dans Les Euménides, implore l’aide d’Athéna : en instaurant le tribunal de l’Aréopage pour le juger, elle mettra un terme au cycle infernal de la vengeance.