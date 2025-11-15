Souleymane Bachir Diagne poursuit sa réflexion sur les nouvelles formes à donner à la notion d'universalité en poussant les portes du plus grand musée du monde (et l'un des plus accessibles) pour proposer une nouvelle façon de concevoir cette institution centrale de notre civilisation. Dans Les universels du Louvre (Albin Michel), le philosophe s'attache notamment à place dévolue au destin des chefs-d’œuvre des arts d’Afrique, d’Océanie et des Amériques réunis dans un pavillon renommé "Galerie des cinq continents" en novembre 2025. Pour la première fois, ces œuvres venues d’ailleurs sont exposées avec celles du musée du Louvre, ensemble. D’où les questions qu’aborde Souleymane Bachir Diagne : comment les objets venus d’ailleurs ont-ils pris racine au Louvre, comment y ont-ils acquis des significations nouvelles et comment peuvent-ils, placés côte à côte, mettre en dialogue le monde ?

Signalons que Souleymane Bachir Diagne préface la récente livraison de Présence africaine consacrée à "Léopold Sédar Senghor. Du royaume d’enfance à la civilisation de l’universel".