Colloque international « Les Formes de la mémoire » (Université de Pau et des Pays de l'Adour, Pau)

Colloque international « Les Formes de la mémoire »

Du 5 au 7 novembre 2025, le laboratoire ALTER de l'UPPA organise un colloque international sur le thème "Les formes de la mémoire" sur le campus de Pau (amphithéâtre de la Présidence).

Il sera consacré à la langue de la mémoire dans la littérature, de l’Antiquité à nos jours. Il s'agira d'explorer les manifestations formelles de la mémoire, la construction d’une mémorisation par les ressources langagières ou encore la mise en forme du souvenir grâce aux interventions et discussions avec les chercheurs.

Programme :

Mercredi 5 novembre

13h30 Accueil des participants

14h Ouverture du colloque par Laurent Bordes, Président de l'UPPA, et Hélène Laplace-Claverie, directrice d’ALTER - Introduction par les organisatrices, Julie Gallego, Bérengère Moricheau-Airaud, Cécile Rochelois



14h30-16h Origines de la mémoire - Session présidée par Claire Vieilleville Alain Blanc, Université de Rouen-Normandie, « Le vocabulaire de la mémoire et du souvenir en grec ancien et son reflet dans l’anthroponymie grecque » Lise Forment, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « La transitionnalité de la littérature : pour une “mémoire du futur” » Maria Margherita Cardella, Université de Milan, « Sur les racines indo-européennes de la mémoire (*men et *(s)mer) dans les Gāθā avestiques »



16h30-18h Rhétoriques de la mémoire - Session présidée par Christopher Lucken Valérie Fasseur, Université Paul-Valéry Montpellier III, « Frapper la mémoire. Fonction mnémotechnique de l’image violente dans la littérature allégorique médiévale » Sarah Cusset, Université Lumière Lyon 2, « Tous les poins et tous les passages. Quelques itinéraires mnémoniques de l’Ovide moralisé » Léa Gariglietti, Université de Reims Champagne-Ardenne, « “L’heureuse mémoire” de Nicolas de Verdun : des éloges à la pratique mnémonique »



18h15 Inauguration de l’exposition « Les formes de la mémoire en bande dessinée », hall STEE. Expositions de reproductions de planches d’Étienne Davodeau, Élodie Durand et Jean-Louis Tripp, et revue Ébullitions.



20h Cinéma Saint-Louis (centre ville) : projection des Années Super 8 et rencontre avec le réalisateur, David Ernaux-Briot. Rencontre animée par Sylvain Dreyer, Université de Pau et des Pays de l’Adour.



Jeudi 6 novembre

9h-10h Linguistiques de la mémoire - Session présidée par Marie-Françoise Marein Thierry Capmartin, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « La mémoire, le langage, l’imagination chez P. Ricœur. La mémoire ricœurienne avant L’histoire, la mémoire, l’oubli » Marie-Dominique Joffre, Université de Poitiers, « L’emploi de iste : jouer avec la mémoire »



10h15-11h45 Histoire et mémoires - Session présidée par Laura Baldacchino Adrien Bresson, Université Jean Monnet Saint-Étienne, « Réminiscence et mémoire littéraires dans l’Éloge de Justin II de Corippe » Pierre Courroux, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « Le Dit des roys. Une chronique-liste rimée du xve siècle récitée comme une comptine ? » Francesco Montorsi, Université Lumière Lyon 2, « Énumérer la Table Ronde. Listes de chevaliers et mémoires arthuriennes aux XVI e et XVII e siècles »



13h30-15h30 Identités et mémoire - Session présidée par Riccardo Barontini Carmen Avram, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « La mémoire des murs : mythes et sacrifices. Réflexions autour d’une légende roumaine » Franck Miroux, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « Altération des mémoires et fragmentation identitaire dans Winter in the Blood de James Welch » Alban Pichon, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « Inoubliables regards-caméra : modalités et puissances d’une mémoire cinématographique » Arnaud Schmitt, Université de Pau et des Pays de l’Adour, « La rhétorique du doute et de la justification dans l’autobiographie contemporaine »



16h -17h30 Table ronde « Les formes de la mémoire en bande dessinée » - Rencontre avec Étienne Davodeau (Là où tu vas. Voyage au pays de la mémoire qui flanche, Futuropolis, octobre 2025), Élodie Durand (La Parenthèse, Delcourt, 2018) et Jean-Louis Tripp (Le Petit Frère et Un Père, Casterman, 2022 et 2025). En partenariat avec le réseau 3RBD et la MSHS de Poitiers.



Vendredi 7 novembre