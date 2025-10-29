Die Winterreise. Séminaire de Christoph König (Berlin)

Ce séminaire examinera la modernité du cycle poétique de Wilhelm Müller Die Winterreise (Le Voyage d'hiver, 1823).

Comment lit-on les poèmes?

Il s'agira de comprendre leur argument, leur lien cyclique (leur 'nature'), l'histoire critique de leur interprétation et le contraste qu’ils forment avec les Lieder de Schubert.

Programme

5 novembre 2025 ›Gute Nacht‹ et l’argument d’un poème

12 novembre 2025 L’histoire critique des interprétations du cycle Avec une contribution de Denis Thouard (EHESS, Paris)

19 novembre 2025 La modernité du cycle (en comparaison avec les cycles de Goethe et Heine)

26 novembre 2025 Les poèmes du Winterreise en tant que critique de la musique de Schubert