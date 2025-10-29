Cycle de séminaires en ligne

Le théâtre d’Adrienne Kennedy en France et aux États-Unis : du texte à la scène

The Theatre of Adrienne Kennedy in France and the US: From Page to Stage

Novembre 2025 - Mars 2026

Ce cycle de séminaires, organisé par Lara Cox et Samuel Lhuillery, réunira chercheur·se·s, traducteur·rice·s et praticien·ne·s autour d’un dialogue transatlantique sur la circulation, la traduction et la mise en scène des oeuvres de la dramaturge afro-américaine Adrienne Kennedy, figure majeure mais longtemps marginalisée du théâtre étasunien. En explorant les représentations de l’altérité – raciale, genrée, esthétique et culturelle – dans l’œuvre d’Adrienne Kennedy, ce cycle interrogera la visibilité et la réception de son théâtre de part et d’autre de l’Atlantique, ainsi que les défis posés par sa mise en scène, sa traduction et sa reconnaissance institutionnelle.

Le programme du séminaire est disponible sur notre carnet Hypothèses : https://actif.hypotheses.org/3865

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de l’Axe 4 « Cross-Referencing Cultural Differences » du programme ACTiF (American Contemporary Theater in France), coordonné par Emeline Jouve (Université Toulouse-Jean Jaurès). Le projet ACTiF porte sur la présence du théâtre étasunien en France et analyse ses logiques d’importation. L’Axe 4, placé sous la responsabilité d’Emeline Jouve et de Samuel Lhuillery, se concentre plus particulièrement sur la notion d’altérité culturelle. Plus d’informations : https://actif.hypotheses.org/

Programme



28/11/2025, 15h-16h – Mettre en scène Adrienne Kennedy en France : Retour sur une expérience à Albi

Roxane Driay, metteuse en scène, directrice artistique de la compagnie La Portée.

Kanel Jalta, comédienne, fondatrice de la compagnie Prise de Terre.



05/12/2025, 15h-16h – Conversation around Intersecting Boundaries: The Theatre of Adrienne Kennedy (University of Minnesota Press, 1992)

Deborah Geis, Professor of English at DePauw University in Greencastle, Indiana.

Lois More Overbeck, Visiting Lecturer, Department of Theatre Studies, Emory University.



27/01/2026, 13h-14h – Traduire Funnyhouse of a Negro d’Adrienne Kennedy en français : interprétations et réflexions

Marie Lefebvre, co-traductrice de Funnyhouse of a Negro d’Adrienne Kennedy.



13/02/2026, 15h-16h – Images and Empathy from the Page to the Stage: Embodied Women’s Experiences in the Theater of Adrienne Kennedy

Carla McDonough, Assistant Professor of English at Belmont University in Nashville, Tennessee.



13/03/2026, 15h-16h – Adrienne Kennedy’s Black Surrealism

Nita Nagpal Kumar, Yale University, University of Delhi.



16/03/2026, 13h-14h [Séance en présentiel] – Conversation around Adrienne Kennedy: Collected Plays & Other Writings (Library of America, 2023)

Marc Robinson, Dean of Humanities and Malcolm G. Chace ‘56 Professor of Theater, Dance, & Performance Studies and English, Yale University.

N.b. : séance en présentiel, au Centre de ressources des Langues, Université Toulouse Jean-Jaurès.

Nota bene : les séances se dérouleront alternativement en français et en anglais. Des points de traduction ponctuels pourront être proposés si nécessaire, mais les séances ne seront pas traduites dans leur intégralité.