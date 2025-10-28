Humanités Numériques et Intelligence Artificielle : Interactions / Altercations (Sorbonne Université)
Journée d'étude organisée par l’Initiative Humanités Numériques de Sorbonne Université
Cette journée interdisciplinaire explorera les transformations des sciences humaines à l’ère numérique, entre pratiques outillées et réflexion critique. Le programme combine conférences, communications et table ronde, autour des enjeux techniques, épistémologiques, patrimoniaux et sociétaux des humanités numériques et de l’intelligence artificielle.
Inscription (obligatoire) : https://page.hn/7e7pzi
Programme
09:30 09:45 Café
09:45 – 10.00 Andrea Del Lungo (SU) et Motasem Alrahabi (SU) Mot d’accueil
10.00 – 11:00 Marcello Vitali-Rosati (Université de Montréal) L’IA a-t-elle tué les Humanités numériques?
11:00 – 12:00 Marie Puren (EPITA, Paris) L’IA générative au service de l’histoire politique et parlementaire: le projet DECIDON
12:00 – 13:30 Pause déjeuner et session posters
13:30 – 14:00 Nicolas Leys (SU) Reconstruction 3D et IA : l’œuvre de Delacroix à la bibliothèque de l’Assemblée nationale
14:00 – 14:30 Romain Julliard (SU) L’impact de l’IA sur les sciences participatives
14:30 – 15:00 Grégory Chaumet (SU) Acquisitions numériques pour le patrimoine et IA
15:00 – 15:30 Gaël Lejeune (SU) PANOPTIC, un outil d’IA pour analyser de grands corpus multimédias
15:30 – 16:00 Servanne Monjour (SU) La révision de texte assistée par IA pour les éditeurs scientifiques
16:00 – 17:00 Glenn Roe (Université d’Oxford)/Michael Sinatra (Université de Montréal)/Vahram Atayan (Université de Heidelberg) Table ronde et clôture
Comité d’organisation :
Andrea Del Lungo
Motasem Alrahabi
Servanne Monjour
Grégory Chaumet