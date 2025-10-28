Humanités Numériques et Intelligence Artificielle : Interactions / Altercations (Sorbonne Université)

Journée d'étude organisée par l’Initiative Humanités Numériques de Sorbonne Université

Cette journée interdisciplinaire explorera les transformations des sciences humaines à l’ère numérique, entre pratiques outillées et réflexion critique. Le programme combine conférences, communications et table ronde, autour des enjeux techniques, épistémologiques, patrimoniaux et sociétaux des humanités numériques et de l’intelligence artificielle.



Inscription (obligatoire) : https://page.hn/7e7pzi



Programme



09:30 09:45 Café

09:45 – 10.00 Andrea Del Lungo (SU) et Motasem Alrahabi (SU) Mot d’accueil

10.00 – 11:00 Marcello Vitali-Rosati (Université de Montréal) L’IA a-t-elle tué les Humanités numériques?

11:00 – 12:00 Marie Puren (EPITA, Paris) L’IA générative au service de l’histoire politique et parlementaire: le projet DECIDON

12:00 – 13:30 Pause déjeuner et session posters

13:30 – 14:00 Nicolas Leys (SU) Reconstruction 3D et IA : l’œuvre de Delacroix à la bibliothèque de l’Assemblée nationale

14:00 – 14:30 Romain Julliard (SU) L’impact de l’IA sur les sciences participatives

14:30 – 15:00 Grégory Chaumet (SU) Acquisitions numériques pour le patrimoine et IA

15:00 – 15:30 Gaël Lejeune (SU) PANOPTIC, un outil d’IA pour analyser de grands corpus multimédias

15:30 – 16:00 Servanne Monjour (SU) La révision de texte assistée par IA pour les éditeurs scientifiques

16:00 – 17:00 Glenn Roe (Université d’Oxford)/Michael Sinatra (Université de Montréal)/Vahram Atayan (Université de Heidelberg) Table ronde et clôture

Comité d’organisation :

Andrea Del Lungo

Motasem Alrahabi

Servanne Monjour

Grégory Chaumet